Köln darf dank Kainz-Elfer auf Klassenerhalt hoffen

Florian Kainz hat die kleine Hoffnung des 1. FC Köln auf einen Verbleib in der deutschen Fußball-Bundesliga am Leben erhalten. Der in der 72. Minute eingewechselte Steirer traf in der 95. Minute beim FSV Mainz per Elfmeter zum 1:1-Endstand. Kainz’ Landsmann Karim Onisiwo hatte das 1:0 von Mainz durch Leandro Barreiro (29.) vorbereitet, sein Clubkollege Phillipp Mwene sah im Finish die Rote Karte.

Mainz liegt damit als 16. weiterhin auf dem Relegationsplatz, Köln als Vorletzter fünf Punkte dahinter. Drei Runden sind noch ausständig. Davor hatten Borussia Mönchengladbach und Union Berlin die Punkte geteilt, was beiden Teams nur bedingt weiterhalf. Die Gladbacher haben auf Mainz einen Polster von vier Zählern, Union liegt zwei Punkte vor dem Relegationsplatz.

Bei den Gladbachern fehlte ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber, der sich letzte Woche bei der 3:4-Niederlage in Hoffenheim einen leichten Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hatte. Sein Landsmann Stefan Lainer stand gegen Union in der Startelf und spielte 66 Minuten lang, bei den Berlinern wurde Christopher Trimmel in der Schlussphase eingewechselt.