Köln steigt in Bundesliga auf, Elversberg in der Relegation

Von: APA/dpa

Nach dem Hamburger SV hat sich auch der 1. FC Köln den Aufstieg in die deutsche Fußball-Bundesliga gesichert. Mit einem 4:0 gegen Kaiserslautern setzten sich die Kölner mit Torschütze Florian Kainz am Sonntag noch auf den ersten Platz, da der HSV bei Greuther Fürth mit 2:3 verlor. Den dritten Platz und damit die Teilnahme an der Relegation schnappte sich überraschend der SV Elversberg mit Torhüter Nicolas Kristof. Gegner im Duell um den Aufstieg ist der 1. FC Heidenheim.

Köln kehrt damit nach nur einem Jahr Unterbrechung ins Oberhaus zurück. Gerhard Struber führte den Traditionsclub lange an, der Chefcoach musste Anfang Mai aber gehen, Trainer-Routinier Friedhelm Funkel übernahm. Kainz traf gegen Kaiserslautern zum 3:0 (76.), der 32-Jährige beendete die Saison mit fünf Treffern. Dejan Ljubicic stand zuletzt nicht mehr im Kader, der Ex-Rapidler hat seinen Vertrag bei Köln nicht verlängert.

Elversberg gewann bei Schalke 04 verdient mit 2:1, Kristof hütete wieder das Gehäuse. Der in Deutschland als Sohn eines Österreichers geborene 25-Jährige darf mit dem Team aus der saarländischen Gemeinde Spiesen-Elversberg von einer Sensation träumen.