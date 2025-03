Kombinierer Lamparter in Oslo Dritter, Hirner Zweite

Von: apa

Die Weltcupbewerbe in der Nordischen Kombination am Holmenkollen in Oslo haben am Samstag zwei Stockerlplätze für Österreich gebracht. Johannes Lamparter wurde im Männerbewerb hinter dem deutschen Sieger Vinzenz Geiger und Lokalmatador Jarl Magnus Riiber und unmittelbar vor Franz-Josef Rehrl Dritter. Bei den Frauen kam Lisa Hirner hinter der norwegischen Doppelweltmeisterin Gyda Westvold Hansen an die zweite Stelle.

Lamparter konnte lang mit dem Führungsduo mithalten, erst gegen Ende des 10-Kilometer-Langlaufs musste er Geiger und Riiber ziehen lassen. Auf Rang eins fehlten dem nach dem Springen noch Zweitplatzierten 7,3 Sekunden.

Hirner, die den Sieg um 53 Sekunden verpasste, strahlte nach ihrer erfolgreichen Premiere von der Großschanze. “Es war richtig cool, ich habe einen richtig guten Sprung runtergebracht”, sagte die zweifache WM-Bronzemedaillengewinnerin von Trondheim. Sie hatte im Springen mit 123 m Rang drei belegt. “Für das Selbstvertrauen ist diese Platzierung sehr positiv”, betonte die Steirerin.

Zweitbeste Österreicherin wurde Annalena Slamik als Elfte, Claudia Purker landete an der 15. Stelle. Bei den Männer erreichte Stefan Rettenegger Platz 15, Fabio Obermeyr wurde 19.