Konstantin ist der glückliche Gewinner!

Bozen – Unlängst wurde bei Opel Bimobil by Barchetti in der Autocity in Bozen dem Gewinner der Sporthilfe Lotterie 2020-21 der Hauptpreis übergeben. Mit ihm freuten sich weitere Glückspilze über viele großartige Preise.

Seit dem 1. Dezember wurden die Sporthilfe Lotterie Lose verkauft. Heuer mal anders, da große Veranstaltungen wie Biathlon Antholz und die beiden Weltcups, Gröden und Alta Badia pandemiebedingt ins Wasser fielen. Das

bedeutete, dass neben den Partnern Südtiroler Sparkasse und die Südtiroler Sportvereine auch die geförderten Athletinnen und Athleten selbst ranmussten. Und das mit großem Erfolg. Über 8000 Lose konnten die fleißigen Sportler und auch deren Eltern an den Mann und die Frau bringen.

Die Stabhochspringerin Nathalie Kofler war bei der Ziehung in der Messe Bozen die Glücksfee für die 25 Gewinner. Vor allem Konstantin Kössler aus Eppan konnte sich darüber freuen, war ja sein Lotterielos mit der Nummer 009353 das Gewinnerlos für den Hauptpreis, einen Opel Corsa.

Auch Paolo Brasola von Bimobil bedankte sich bei allen für die wertvolle Unterstützung und unterstrich die Wichtigkeit der Partnerschaft mit der Südtiroler Sporthilfe.

Hermann Trojer, Vorstandsmitglied der Sporthilfe, gratulierte bei der Übergabe dem Gewinner und wünschte ihm viele unfallfreie Kilometer mit seinem neuen Opel Corsa. Er richtete dabei aber auch seinen Dank an alle Sponsoren, die es erst ermöglichten, eine solch attraktive Lotterie ins Leben zu rufen. Sein weiterer Dank ging an die unzähligen Los-Käufer, welche diesen finanziellen Erfolg für die Südtiroler Sporthilfe möglich machten.