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Kooij schreit seine Freude hinaus

Kooij siegt bei erster Massensprint-Ankunft der Tour

Mittwoch, 08. Juli 2026 | 18:14 Uhr
Kooij schreit seine Freude hinaus
APA/APA (AFP)/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
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Von: APA/dpa

Der niederländische Radprofi Olav Kooij hat am Mittwoch die fünfte Etappe der Tour de France für sich entschieden. Der Fahrer vom Team Decathlon setzte sich im flachen Teilstück über 158 km in Pau im Sprint des Feldes vor dem Deutschen Max Kanter und dem Belgier Tim Merlier durch. Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden bleibt auf den Schultern von Torstein Träen. Der Norweger führt die Gesamtwertung weiterhin 28 Sekunden vor dem Amerikaner Sean Quinn an.

Nach vier schweren Tagen zum Start war es das erste Teilstück, das auf die Sprinter ausgerichtet war. Nach der extremen Hitze am Vortag war es etwas kühler, aber immer noch deutlich über 30 Grad Celsius und schwül. Der französische Ausreißer Baptiste Veistroffer, der unmittelbar nach dem Start attackiert hatte, wurde kurz vor dem Ziel eingefangen. Nach einem Sturz knapp fünf Kilometer vor dem Ende gestaltete sich das Finale hektisch, nur eine kleinere Gruppe fuhr schließlich zusammen auf die Zielgerade zu.

Am Donnerstag folgt in den Pyrenäen die erste schwere Bergetappe mit der ersten von fünf Bergankünften dieser 113. Frankreich-Rundfahrt.

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