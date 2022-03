Kooperation zwischen FF Meran und Handball Meran

Meran – Die Sektion Alperia Handball Meran hat mit der Freiwilligen Feuerwehr von Meran eine Vereinbarung getroffen, wonach sich beide Vereine verpflichten, eng zusammen zu arbeiten und sich gegenseitig zu unterstützen. Ziel dieser Kooperation ist die Steigerung der Bekanntheit beider Vereine bei der Meraner Bevölkerung und die gegenseitige Ansprache von neuen Zielgruppen.

Laut Sektionsleiter Martin Prantl, ist Teamgeist ein wesentlicher Bestandteil im Handballsport. „Auch abseits des Sports glauben wir an Zusammenarbeit zwischen Vereinen, Organisationen und Wirtschaft. Wir möchten mit der Feuerwehr Meran eine Kooperation starten, bei der sich beide Vereine gegenseitig näher kommen und unterstützen“, unterstreicht Martin Prantl.

Neben den sportlichen Stärken hat die Sektion Handball, als Amateursportverein, in den letzten Jahren eine starke Marketing- und Kommunikations-Kompetenz aufgebaut. Denis Pellegrini, der Marketingverantwortliche der „Black Devils“, erklärt, dass über die Zuschauer in der „Black Devils Arena“ (Großraumturnhalle Karl-Wolf-Straße) und über die digitalen Kanäle eine große Reichweite im lokalen, regionalen und nationalen Gebiet aufgebaut wurde. Der Schlüssel für den Erfolg sind sicherlich die immer aktuellen Inhalte und die Spieler der ersten Mannschaft, welche als Influencer digital aktiv sind. So kann Alperia Handball Meran immer gezielt und schnell mit den eigenen (Video)-Mitteilungen das eigene und neues Publikum erreichen.

Handball Meran ist eine der wichtigsten Sektionen des Sport Club Meran, betont SCM Präsident Karl Freund. „Die erste Mannschaft spielt in der nationalen Serie A. Letztes Jahr konnte sie mit einer sehr jungen Mannschaft den 5. Tabellenplatz erreichen. Dieses Ergebnis erfüllt uns mit großem Stolz, da der Großteil der Spieler aus dem eigenen Jugendsektor stammt“, berichtet stolz Karl Freund.

Mittlerweile besteht die Sektion aus knapp 150 Mitgliedern. Über 100 davon sind Kinder und Jugendliche im Alter zwischen acht und 18 Jahren. Diesen widmet der Verein, sowohl in sportlicher als auch in sozialer Hinsicht, besondere Aufmerksamkeit. „Wir übernehmen gesellschaftliche Verantwortung damit Jugendliche in einem gesunden Ambiente aufwachsen, zu vorbildlichen Handballspielern werden und eine gefestigte Persönlichkeit erlangen“, betont Martin Prantl.

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Meran üben ihr Ehrenamt in ihrer Freizeit aus. Zwischen 500- und 600-mal pro Jahr rücken die Wehrmänner der FF Meran aus. Dabei geht die Tätigkeit über das reine Feuerlöschen schon lange hinaus. Dabei haben die technischen Einsätze gegenüber den Brandeinsätzen ungleichmäßig zugenommen Seit 1868 stehen die Männer der Freiwilligen Feuerwehr Meran 365 Tage im Jahr, 24 Stunden täglich für die Bevölkerung Merans, sowie des gesamten Feuerwehrbezirks bereit!

„Feuerwehr ist mehr als Feuerlöschen. Feuerwehr ist Engagement, Gemeinschaft, Hilfsbereitschaft, soziale Verantwortung“, teilt Alfred Strohmer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Meran, mit. Strohmer ist überzeugt, dass mit dieser Vereinbarung beigetragen werden kann, dass sich die Jugendlichen für eine sinnvolle Freizeitgestaltung entscheiden.

Besonders erfreut über diese Zusammenarbeit ist der SCM-Präsident Karl Freund, welcher bereits Kommandant der FF Meran gewesen ist und somit beide Vereine sehr gut kennt.