Aktuelle Seite: Home > Sport > Kraus in Hamburg und Tagger in Prag im Achtelfinale
Kraus gewinnt auch in Hamburg

Kraus in Hamburg und Tagger in Prag im Achtelfinale

Dienstag, 21. Juli 2026 | 19:56 Uhr
Kraus gewinnt auch in Hamburg
APA/APA/GENERALI OPEN/MIA KNOLL
Schriftgröße

Von: apa

Sinja Kraus und Lilli Tagger haben am Dienstag bei Tennis-WTA-250er-Turnieren Auftaktsiege eingefahren. Die frischgebackene Kitzbühel-Siegerin Kraus gewann in Hamburg gegen die Lettin Darja Semenistaja 3:6,6:3,6:2 und bekommt es im Achtelfinale am Mittwoch (nicht vor 11.30 Uhr) mit der Armenierin Alina Tscharajewa zu tun. Tagger setzte sich in Prag gegen die Chinesin Xinyu Gao 6:2,6:4 durch, sie trifft am Donnerstag in der Runde der letzten 16 auf die Japanerin Mai Hontama.

Kraus brachte zwei Tage nach ihrem Kitz-Triumph im ersten Satz nur einmal ihr Aufschlagsspiel durch, steigerte sich aber im zweiten Durchgang, in dem sie eine schnelle 4:0-Führung souverän zum Satzgleichstand nutzte. Im Entscheidungssatz zog Kraus schnell auf 5:0 davon und verwertete schließlich ihren vierten Matchball.

Tagger gegen Xinyu ungefährdet

Tagger benötigte für ihren Aufstieg lediglich zwei Sätze. Die Osttirolerin hatte gegen die Weltranglisten-244. Xinyu nur im zweiten Set etwas härter zu kämpfen, als sie bei 5:4 zwei Breakchancen abwehren musste, ehe sie mit ihrem zweiten Matchball alles klar machte.

Ein Erfolgserlebnis gab es auch für Julia Grabher. Die Kitzbühel-Finalistin feierte beim ITF-100-Event in Amstetten im ÖTV-Duell mit Ekaterina Perelygina einen 6:1,6:0-Sieg.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Weniger Wasser, mehr Regeln: So reagiert Südtirol auf Trockenheit
Kommentare
80
Weniger Wasser, mehr Regeln: So reagiert Südtirol auf Trockenheit
Hohe Schadenersatzforderungen belasten verurteilten Juwelier
Kommentare
51
Hohe Schadenersatzforderungen belasten verurteilten Juwelier
Bikini-Ärger in Meran
Kommentare
49
Bikini-Ärger in Meran
Wolf platzt in Grillfeier und geht auf Zweijährigen los – Hund getötet
Kommentare
48
Wolf platzt in Grillfeier und geht auf Zweijährigen los – Hund getötet
Versicherungspflicht für E-Scooter gilt jetzt
Kommentare
32
Versicherungspflicht für E-Scooter gilt jetzt
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 