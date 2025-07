Kraus scheitert im Hamburg-Achtelfinale an Bondar

Von: apa

Für Sinja Kraus ist im Achtelfinale des WTA-Turniers in Hamburg Endstation gewesen. Die 23-Jährige zog nach ihrem Auftaktsieg gegen die Türkin Berfu Cengiz am Donnerstag gegen die als Nummer sieben gesetzte Ungarin Anna Bondar mit 3:6,2:6 den Kürzeren. Grund zur Freude gibt es trotzdem, ab kommender Woche wird die gebürtige Wienerin in der Tennis-Weltrangliste erstmals unter den Top 150 aufscheinen und auch nahe an Österreichs beste Spielerin Julia Grabher heranrücken.

Bondar sicherte sich im ersten Satz mit dem Break zum 4:2 einen entscheidenden Vorteil. Danach nahm sie ihrer Gegnerin gleich zum 1:0 wieder den Aufschlag ab und ließ zum 5:2 ein weiteres Break folgen. Nach 1:27 Stunden servierte die Nummer 77 der Welt erfolgreich aus.