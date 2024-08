Krebskranker Fußball-Trainer Eriksson gestorben

Von: APA/dpa

Die schwedische Fußball-Trainerlegende Sven-Göran Eriksson ist tot. Der frühere Trainer der englischen Nationalmannschaft starb nach längerem Krebsleiden im Alter von 76 Jahren, wie sein Agent Bo Gustavsson am Montag bestätigte.

In England war Eriksson beim Nationalteam von 2001 bis 2006 als erster ausländischer Trainer tätig. Nationaltrainer war er zudem in der Elfenbeinküste und auf den Philippinen. Auf Clubebene arbeitete der Schwede unter anderem auch bei Benfica Lissabon, der AS Roma und Lazio Rom. In England war er nach seinem Engagement beim Verband für kurze Zeit zudem bei Manchester City und bei Leicester City angestellt.

Im Jänner hatte Eriksson bekannt gegeben, dass er an Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium erkrankt sei.