Aktuelle Seite: Home > Sport > Kriechmayr bei Odermatt-Sieg in Copper-Super-G Zweiter
Vincent Kriechmayr mit starker Fahrt auf über 3.000 m Höhe

Kriechmayr bei Odermatt-Sieg in Copper-Super-G Zweiter

Donnerstag, 27. November 2025 | 20:20 Uhr
Vincent Kriechmayr mit starker Fahrt auf über 3.000 m Höhe
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/CHRISTIAN PETERSEN
Schriftgröße

Von: apa

Die österreichischen Alpinski-Männer haben beim ersten Speedrennen der Saison ein ausgezeichnetes Ergebnis abgeliefert. Beim Super-G von Copper Mountain musste sich Vincent Kriechmayr nur dem Schweizer Topfavoriten Marco Odermatt um 8/100 Sekunden geschlagen geben. Weitere 5/100 hinter dem Oberösterreicher landete Vizeweltmeister Raphael Haaser auf Rang drei. Stefan Babinsky kam auf den undankbaren vierten Platz (+0,39 Sek.), Teamkollege Lukas Feurstein wurde Sechster.

Für Odermatt war es bereits der zweite Saisonerfolg, er hatte schon den Weltcup-Auftakt in Sölden für sich entschieden. Insgesamt feierte der 28-jährige Eidgenosse seinen 47. Weltcupsieg, den 16. im Super-G. Kriechmayr fuhr sein 38. Weltcuppodium ein, das 23. im Super-G. Punkte sammelten unter anderem auch die ÖSV-Athleten Daniel Hemetsberger und Marco Schwarz. Stefan Eichberger, der als Zweiter ins Rennen gegangen war, verpasste im Finish ein Tor und fiel aus.

Geglücktes Kilde-Comeback

Sein Comeback nach 683-tägiger Rennpause feierte Aleksander Aamodt Kilde, der Norweger lag nach 40 Läufern vor den Augen seiner hochemotionalen Lebensgefährtin Mikaela Shiffrin mit 1,25 Sek. Rückstand in den Top 30. Kilde war im Jänner 2024 bei der Abfahrt in Wengen schwer gestürzt und hatte am Knie und an der Schulter operiert werden müssen.

Am Freitag bestreiten Odermatt und Co. noch einen Riesentorlauf (18.00/21.00 Uhr). Am Wochenende sind die Frauen am Zug, sie fahren am Samstag einen Riesentorlauf und am Sonntag einen Slalom (jeweils 18.00/21.00).

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Warum junge Südtiroler nicht zurückkehren
Kommentare
76
Warum junge Südtiroler nicht zurückkehren
Wolf läuft durch Wochenmarkt
Kommentare
39
Wolf läuft durch Wochenmarkt
„Die ‚Waldkinder‘ können zurückkehren, aber die Eltern müssen kooperieren“
Kommentare
38
„Die ‚Waldkinder‘ können zurückkehren, aber die Eltern müssen kooperieren“
Albtraum für Eltern: Mädels lassen sich volllaufen
Kommentare
37
Albtraum für Eltern: Mädels lassen sich volllaufen
“Methanpreise in Südtirol außer Kontrolle” – bis zu 61 Prozent teurer als im Trentino
Kommentare
36
“Methanpreise in Südtirol außer Kontrolle” – bis zu 61 Prozent teurer als im Trentino
Anzeigen
Morgen Ski Opening Latemar Dolomites
Morgen Ski Opening Latemar Dolomites
Die ersten Lifte und Pisten öffnen morgen in Obereggen
Zoomania 2
Zoomania 2
Ab 26. November im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Aktuelle Seite: Home > Archiv > Kriechmayr bei Odermatt-Sieg in Copper-Super-G Zweiter
Vincent Kriechmayr mit starker Fahrt auf über 3.000 m Höhe

Kriechmayr bei Odermatt-Sieg in Copper-Super-G Zweiter

Uhr
Vincent Kriechmayr mit starker Fahrt auf über 3.000 m Höhe
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/CHRISTIAN PETERSEN
Schriftgröße

Von: apa

Die österreichischen Alpinski-Männer haben beim ersten Speedrennen der Saison ein ausgezeichnetes Ergebnis abgeliefert. Beim Super-G von Copper Mountain musste sich Vincent Kriechmayr nur dem Schweizer Topfavoriten Marco Odermatt um 8/100 Sekunden geschlagen geben. Weitere 5/100 hinter dem Oberösterreicher landete Vizeweltmeister Raphael Haaser auf Rang drei. Stefan Babinsky kam auf den undankbaren vierten Platz (+0,39 Sek.), Teamkollege Lukas Feurstein wurde Sechster.

Für Odermatt war es bereits der zweite Saisonerfolg, er hatte schon den Weltcup-Auftakt in Sölden für sich entschieden. Insgesamt feierte der 28-jährige Eidgenosse seinen 47. Weltcupsieg, den 16. im Super-G. Kriechmayr fuhr sein 38. Weltcuppodium ein, das 23. im Super-G. Punkte sammelten unter anderem auch die ÖSV-Athleten Daniel Hemetsberger und Marco Schwarz. Stefan Eichberger, der als Zweiter ins Rennen gegangen war, verpasste im Finish ein Tor und fiel aus.

Geglücktes Kilde-Comeback

Sein Comeback nach 683-tägiger Rennpause feierte Aleksander Aamodt Kilde, der Norweger lag nach 40 Läufern vor den Augen seiner hochemotionalen Lebensgefährtin Mikaela Shiffrin mit 1,25 Sek. Rückstand in den Top 30. Kilde war im Jänner 2024 bei der Abfahrt in Wengen schwer gestürzt und hatte am Knie und an der Schulter operiert werden müssen.

Am Freitag bestreiten Odermatt und Co. noch einen Riesentorlauf (18.00/21.00 Uhr). Am Wochenende sind die Frauen am Zug, sie fahren am Samstag einen Riesentorlauf und am Sonntag einen Slalom (jeweils 18.00/21.00).

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Warum junge Südtiroler nicht zurückkehren
Kommentare
76
Warum junge Südtiroler nicht zurückkehren
Wolf läuft durch Wochenmarkt
Kommentare
39
Wolf läuft durch Wochenmarkt
„Die ‚Waldkinder‘ können zurückkehren, aber die Eltern müssen kooperieren“
Kommentare
38
„Die ‚Waldkinder‘ können zurückkehren, aber die Eltern müssen kooperieren“
Albtraum für Eltern: Mädels lassen sich volllaufen
Kommentare
37
Albtraum für Eltern: Mädels lassen sich volllaufen
“Methanpreise in Südtirol außer Kontrolle” – bis zu 61 Prozent teurer als im Trentino
Kommentare
36
“Methanpreise in Südtirol außer Kontrolle” – bis zu 61 Prozent teurer als im Trentino
Anzeigen
Morgen Ski Opening Latemar Dolomites
Morgen Ski Opening Latemar Dolomites
Die ersten Lifte und Pisten öffnen morgen in Obereggen
Zoomania 2
Zoomania 2
Ab 26. November im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 