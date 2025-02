Kriechmayr, Feurstein, Haaser, Babinsky im WM-Super-G

Von: apa

Vincent Kriechmayr, Lukas Feurstein, Raphael Haaser und Stefan Babinsky bilden Österreichs Quartett für den WM-Super-G am Freitag in Saalbach-Hinterglemm (11.30/live ORF 1). Babinsky hatte sich in einer ÖSV-internen Qualifikation am Dienstag gegen Daniel Hemetsberger durchgesetzt. Kriechmayr war in diesem Weltcupwinter zweimal Zweiter (Bormio und Wengen), Haaser landete zuletzt in Kitzbühel auf Platz zwei, Feurstein kam in Beaver Creek auf den dritten Rang.