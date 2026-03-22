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Vincent Kriechmayr beendet die Saison mit zwei Podestplätzen

Kriechmayr und Haaser bei Paris-Sieg auf dem Podest

Sonntag, 22. März 2026 | 13:30 Uhr
Vincent Kriechmayr beendet die Saison mit zwei Podestplätzen
APA/APA/KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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Von: apa

Dominik Paris hat Vincent Kriechmayr im letzten Speedrennen der Saison den Sieg weggeschnappt. Der Italiener war im Super-G am Sonntag den Hauch von 0,07 Sekunden schneller als der Oberösterreicher und holte damit wie schon im Vorjahr das Kvitfjell-Double. Raphael Haaser sorgte als Dritter (+0,38) für einen weiteren rot-weiß-roten Podestplatz, den insgesamt achten in sieben Weltcup-Rennen dieses Winters.

Während Paris seinen bereits achten Kvitfjell-Sieg feierte, spielten die Schweizer Topstars beim Saisonausklang nur Nebenrollen. Olympiasieger Franjo von Allmen wurde Zehnter, Kugelgewinner Marco Odermatt landete nach einer verpatzten Fahrt außerhalb der Punkteränge (19.). Kitzbühel-Sieger Giovanni Franzoni (ITA) belegte hinter Alexis Monney (SUI) Platz fünf. Marco Schwarz fuhr auf Platz acht, die weiteren Österreicher hatten größeren Rückstand: Lukas Feurstein, der im Vorjahr das Finale in Sun Valley vor Haaser gewonnen hatte, wurde zeitgleich mit Odermatt 19., Stefan Babinsky unmittelbar vor Daniel Hemetsberger 22.

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