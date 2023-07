Kris Pietroniro ist der letzte Neue für die Rittner Buam SkyAlps

Klobenstein – Mit Kris Pietroniro haben die Rittner Buam SkyAlps ihren letzten Neuzugang verpflichtet. Der junge Italoamerikaner kommt vom Ligarivalen Fassa Falcons und verstärkt in der kommenden Saison die Abwehrreihen der Blau-Roten.

Pietroniro wurde am 15. Dezember 2000 in Boise im US-amerikanischen Bundesstaat Idaho geboren. Seine ersten Eishockey-Schritte tat er aber in Kanada: Bei Côte-Nord Dynamo Bantam, bei Nord-Côtiers Espoir und bei den Jonquière Élites. 2017 zog es ihn für zwei Jahre zu Bishop’s College Prep, ehe er 2019 für je eine halbe Saison bei den West Kelowna Warriors und den Hakwkesbury Hawks verbrachte. Die Saison 2020/21 war seine letzte im nordamerikanischen Eishockey: Wiederum spielte der Verteidiger für eine halbe Saison bei Hawkesbury, danach kehrte er erstmals in die USA zurück und heuerte bei den Northern Cyclones an.

2021 wagte der 1,93 Meter große und 89 Kilogramm schwere Rechtshänder dann den Sprung über den großen Teich und kam bei den Fassa Falcons unter. Nicht ohne Grund: Pietroniro hat, wie es sein Name auch vermuten lässt, italienische Vorfahren und schielte auf die Doppelstaatsbürgerschaft. Die hat er mittlerweile, denn auch die vergangene Saison spielte er im Fassatal. In 70 Spielen lieferte der Abwehrspieler 37 Scorerpunkte (11 Tore). Nun heuert der 22-Jährige bei den Rittner Buam SkyAlps an – auch, um den Sprung in die italienische Nationalmannschaft zu schaffen.

„Pietroniro ist ein starker Eisläufer, der sowohl defensiv als auch offensiv überzeugt. Vor allem hat uns aber sein Arbeitsfleiß und sein Wille überzeugt: Die Einberufung in die Nationalmannschaft hat er fest im Blick, darauf arbeitet er hart hin und bei uns will er sich dafür beweisen. Wir sind froh, dass wir ihn nun bei uns haben“, freuen sich die beiden Sportdirektoren der Rittner Buam, Dan Tudin und Alexander Eisath.