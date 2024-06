Kroatien gewinnt EM-Generalprobe in Portugal 2:1

Von: apa

Sechs Tage vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland hat Kroatien seine hochkarätige Generalprobe gewonnen. Die Kroaten feierten am Samstag in Oeiras mit einem 2:1 (1:0) gegen Portugal erstmals einen Sieg über die Iberer. Dänemark bezwang Norwegen mit 3:1 (2:0). Jeweils 3:0-Siege feierten Belgien (gegen Luxemburg), Ungarn (gegen Israel) und Serbien (in Schweden).

Während Portugals Superstar Cristiano Ronaldo nur auf der Ersatzbank saß, stand bei den Kroaten Altmeister Luka Modric in der Startelf und besorgte auch die frühe Führung. Der 38-Jährige traf per Elfmeter nach Foul von Vitinha an Mateo Kovacic (8.). Nach dem Ausgleich durch Diogo Jota (48.) köpfelte Ante Budimir (56.) die Gäste zum gelungenen Test für den schweren Einstieg in die EURO. Kroatien startet nächsten Samstag gegen Spanien, Portugal bekommt es am 18. Juni im ersten Match mit Tschechien zu tun.

Dänemark setzte sich gegen das nicht für die EM qualifizierte Norwegen dank Treffer von Pierre-Emile Höjbjerg (12.), Jannk Vestergaard (21.) und Yussuf Poulsen (90.) durch. Stürmerstar Erling Haaland hatte für Norwegen zum 1:2 getroffen (72.). Belgien verabschiedete sich in Brüssel mit einem lockeren Sieg Richtung Deutschland. Romelu Lukaku brachte die Gastgeber mit 2:0 in Führung (42./Elfmeter, 57.), Leandro Trossard traf zum Endstand (81.).

Beim souveränen 3:0 (3:0) der Ungarn in Debrecen gegen Israel war Barnabas Varga von Ferencvaros der herausragende Spieler. Der Torschützenkönig der ungarischen Meisterschaft bereitete die Führung durch Roland Sallai (11.) vor und erzielte die zwei weiteren Treffer (19., 22.). Ebenso sicher gewann Serbien, das vergangenen Dienstag in Wien gegen das ÖFB-Team mit 1:2 verloren hatte, in Solna. Sergej Milinkovic-Savic (18.), Aleksandar Mitrovic (60.) uns Dusan Tadic (70.) trafen beim 3:0 (1:0) gegen Schweden.

Slowenien trennte sich von Bulgarien 1:1 (1:1). Sturm-Graz-Legionär Tomi Horvat kam bei den Heimischen in der ersten Halbzeit zum Einsatz, sein Clubkollege Jon Gorenc Stankovic wurde in der 82. Minute eingewechselt.