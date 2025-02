Kroatien war keine Reise wert für die Rittner Buam SkyAlps

Von: ka

Sisak – Für die Rittner Buam SkyAlps stand am Samstagabend das weiteste Auswärtsspiel der Saison auf dem Programm. Beim KHL Sisak mussten sich die dezimierten Blau-Roten klar mit 0:3 geschlagen geben.

Nach der rund neunstündigen Busreise standen die Rittner Buam SkyAlps am Samstag zum allerersten Mal auf kroatischem Eis. Zu Beginn taten sich beide Mannschaften schwer, nennenswerte Chancen herauszuspielen. Die Partie war aber dennoch unterhaltsam, denn beide Teams gingen hart in die Zweikämpfe, wobei es aber immer fair blieb – im ersten Drittel wurde nur eine Strafe verhängt. Die bekam Sisak, im Powerplay kamen die Buam aber nicht entscheidend vor das Tor der Gastgeber. Gegen Ende des ersten Drittels kam es dann zu je einer guten Chance pro Seite: Zuerst griffen die Rittner Buam SkyAlps zu dritt gegen einen Verteidiger an, vertändelten den Puck aber und kamen nicht zum Torschuss (16.). Auf der Gegenseite tauchte Bronte allein vor Furlong auf, der Rittner Goalie behielt aber die Überhand und hielt den 0:0-Drittelstand (18.).

Nach Wiederbeginn legten die Rittner Buam SkyAlps mit Vollgas los und hatten Chancen im Minutentakt. Zuerst scheiterte Kevin Fink allein vor dem Tor an Sisak-Goalie Rosandic (21.), dann knallte Simon Kostner den Puck an die Latte und Sekunden später war Rosandic bei einem Insam-Schuss aus dem tiefen Slot zur Stelle (22.). In der 23. Minute schoss Spinell einen Abpraller ganz knapp neben das Tor vorbei, ehe Furlong auf der Gegenseite gegen Briere (24.) und Burgar (26.) zur Stelle war. Im ersten Powerplay für Sisak war der kanadische Schlussmann auch wieder am Posten und hielt gegen Dostalek in höchster Not (29.). Langsam übernahm Sisak aber das Zepter und belohnte sich auch dafür: Zuerst erzielte Kanaet mit einem Direktschuss sofort nach dem Bully das 1:0 (31.00), dann erhöhte Burgar per Weitschuss auf 2:0 – der Puck rutschte dem von zwei Sisak-Spielern gestörten Furlong genau durch die Hosenträger (34.10).

Die Buam standen im Schlussdrittel also mit dem Rücken zur Wand, taten sich anfangs aber schwer, Chancen zu erspielen. Dann agierten sie aber im Powerplay und schraubten die Drehzahl hoch, doch an Rosandic wollte nichts vorbeikommen. Der Goalie der Kroaten parierte gegen Simon Kostner (49.) und auch Lobis (52.), außerdem schossen Spinell und Markus Öhler zwei Mal in Folge knapp drüber (51.). Und wer die Tore vorne nicht macht, der bekommt sie bekanntlich hinten. Als Sisak in Überzahl auf dem Eis stand, schob Briere aus kurzer Distanz zum 3:0 ein (53.32). Damit war die Partie entschieden und der Rest des Schlussdrittels verstrich ohne größere Aufreger. Für die Rittner Buam SkyAlps steht am Dienstag das letzte Spiel der Regular Season auf dem Programm, um 20 Uhr empfangen sie HK RST Pellet Celje auf dem Ritten.

KHL Sisak – Rittner Buam SkyAlps 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Tore: 1:0 Kanaet (31.00), 2:0 Burgar (34.10), 3:0 Briere (53.32/PP1)