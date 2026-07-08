Kroatiens Teamchef Dalic tritt nach neun Jahren zurück

Von: APA/Reuters

Weniger als eine Woche nach dem 1:2 gegen Portugal und dem enttäuschenden Sechzehntelfinal-Aus bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko ist der kroatische Teamchef Zlatko Dalic nach neun Jahren im Amt zurückgetreten. Der 59-jährige Dalic habe “sein unglaublich erfolgreiches Kapitel” mit der Auswahl beendet, teilte Kroatiens Verband am Mittwoch mit. Unter Dalics Führung wurde Kroatien 2018 Vize-Weltmeister und 2022 in Katar Dritter.