Kroatin Ljutic führt zur Slalom-Halbzeit am Semmering

Von: apa

Zrinka Ljutic nimmt in Semmering Kurs auf ihren Premierensieg im alpinen Ski-Weltcup. In Absenz der beiden verletzten Dominatorinnen Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova absolvierte die 20-jährige Kroatin im ersten Durchgang des Slaloms am Zauberberg den von ihrem Vater gesetzten Kurs am schnellsten und holte sich 0,51 Sekunden vor Lena Dürr (GER) bzw. 0,98 vor Killington-Siegerin Camille Rast (SUI) die Bestzeit.

In einem von großen Rückständen geprägten Lauf haben zwei österreichische Starterinnen im zweiten Durchgang (13.30 Uhr/live ORF 1) zumindest noch das Podest im Visier. Katharina Liensberger klassierte sich 1,81 Sek. hinter Ljutic auf Platz sieben, Katharina Huber lag mit +1,95 Sek. auf Rang acht. “Der Rhythmus hat ein bisschen gefehlt”, erklärte Liensberger und versprach “volle Attacke. Ich weiß, dass noch vieles drin ist.” Katharina Truppe (+2,44) war Zwölfte.