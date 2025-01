KTM-Tagessieg durch Benavides – Sanders-Vorsprung schmilzt

Von: apa

Der Argentinier Luciano Benavides hat für den nächsten KTM-Tagessieg bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien gesorgt. Sein Teamkollege Daniel Sanders büßte auf der achten Etappe mit 483 Wertungskilometern von Al Duwadimi nach Riad als Siebenter zwar einiges an Zeit ein, führt aber immer noch elf Minuten vor seinem ersten Honda-Verfolger Tosha Schareina. Der Spanier landete am Montag etwas mehr als zwei Minuten hinter Benavides auf dem dritten Rang. Vier Etappen stehen noch aus.

“Das war vielleicht die bisher härteste Etappe. Ich habe hier und da ein paar kleine Fehler gemacht, aber ich habe für Dienstag eine gute Ausgangsposition, also bin ich zufrieden”, sagte Spitzenreiter Sanders, der fast sieben Minuten langsamer als Benavides war. Letzterer rückte hinter Adrien van Beveren (FRA/Honda) auf den vierten Gesamtrang nach vorne, sein Rückstand auf Sanders beträgt mehr als eine halbe Stunde. KTM-Privatpilot Tobias Ebster fuhr auf Rang 14, im Gesamtklassement schob sich der Tiroler an die neunte Stelle. Pablo Quintanilla (Honda) schied nach einem Unfall mit einer Schulterverletzung aus.

Bei den Autos baute Henk Lategan den Vorsprung auf seinen Toyota-Markenkollegen Yazeed Al-Rajhi mit einem klaren Tagessieg wieder auf über fünf Minuten aus. Gesamtdritter mit fast 29 Minuten Rückstand ist weiter Mattias Ekström im Ford.