LA Lakers erzielen mit 150 Punkten NBA-Saisonhöchstwert

In der nordamerikanischen Basketballliga NBA haben die Los Angeles Lakers am Sonntag (Ortszeit) beim 150:145-Sieg über die Indiana Pacers den Saisonhöchstwert für die meisten Punkte in einem Spiel aufgestellt. Anthony Davis mit 36 Punkten und 16 Rebounds und LeBron James mit 26 Punkten und zehn Assists waren die überragenden Männer. Die Lakers, die nun drei Siege in Serie feiern konnten, liegen auf Platz neun in der Western Conference.

Von: apa