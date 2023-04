Ladurner Grand Prix in Meran mit Rekordbeteiligung

Über 90 Athleten am Start

Meran – In Meran ist am Samstag die neue Leichtathletiksaison mit der ersten Etappe des Ladurner-Grand-Prix der Altersklassen U14 und U16 gestartet. Die Veranstalter konnten sich über riesige Teilnehmerfelder freuen, allein bei den beiden Sprintrennen der Mädchen waren über 90 Athletinnen am Start.

Bei Windstille und teilweise Sonnenschein fanden die Jugendlichen ideale Verhältnisse vor. Bei den U16 der Mädchen feierte Lea Perathoner von der SG Eisacktal über 80 m sowie im Weitsprung einen Doppelsieg. Nicole Castlunger von der SAF Bolzano stelle sogar einen neuen U16-Landesrekord auf. Sie brachte es im Hammerwurf auf 37.81 m und knackte somit um fünf Zentimeter die Bestmarke von Monika Menz aus dem Jahre 1994. Stark präsentierten sich auch die Lananer Kugelstoßerin Stephanie Schöpf und das Sterzinger 1000-m-Ass Lena Trenkwalder.

Frederic Schöpf gewann bei den U16-Buben den Weitsprung mit guten 6.25 m, außerdem setzte sich das Aushängeschild vom SV Lana im Diskuswurf mit 30.60 m durch. Schöpf machte seinen Hattrick mit dem Sieg über 80 m komplett.

In der Altersklasse U14 siegte Katharina Agstner vom SSV Bruneck über 60 m in guten 8.89 Sekunden, Johanna Herbst aus Deutschnofen stoppte die Zeitmessung über 600 m in 1:51.48 Minuten. Jordi Targa dominierte hingegen die Burschen-Kategorie. Der Athlet vom Bozner Verein CSS Leonardo da Vinci feierte einen Dreifachsieg über 60 m sowie im Hoch- und Weitsprung.

Die zweite Etappe des Ladurner-Grand-Prix findet in zwei Wochen, am Samstag, 15. April in Lana statt.

Ergebnisse Ladurner Grand Prix – 1. Etappe Meran

Mädchen, U16

80m: 1. Lea Perathoner (SG Eisacktal) 10.82

300m: 1. Sophie Seehauser (ASV Sterzing) 45.28

1000m: 1. Lena Trenkwalder (ASV Sterzing) 3:20.55

Hoch: 1. Sarah Peroni (SAB) 1.52

Weit: 1. Lea Perathoner (SG Eisacktal) 4.63

Kugel: 1. Stephanie Schöpf (SV Lana) 11.05

Diskus: 1. Nora Dametto (Südtirol Team Club) 30.19

Hammer: 1. Nicole Castlunger (SAF Bolzano) 37.81

Buben, U16

80m: 1. Frederic Schöpf (SV Lana) 9.69

300m: 1. Antonio De Munari (CSS Leonardo da Vinci) 39.30

1000m: 1. Luca Ruggera (SAB) 3:16.91

Hoch: 1. Manuel Lorenzon (SAB) 1.71

Weit: 1. Frederic Schöpf (SV Lana) 6.25

Kugel: 1. Manuel Antonucci (SV Lana) 11.70

Diskus: 1. Frederic Schöpf (SV Lana) 30.60

Hammer: 1. Luca De Biasi (SAB) 23.84

Mädchen, U14

60m: 1. Katharina Agstner (SSV Bruneck) 8.89

600m: 1. Johanna Herbst (ASV Deutschnofen) 1:51.48

60m Hürden: 1. Robin Rainer (ASV Sterzing) 10.49

Hoch: 1. Nina Hofer (SG Eisacktal) 1.34

Weit: 1. Hanna Mayr (LAC Vinschgau) 4.26

Kugel: 1. Angelica Flaim (SAF Bolzano) 9.92

Ball: 1. Maria Gogl (ASV Sterzing) 44.05

Buben, U14

60m: 1. Jordi Targa (CSS Leonardo da Vinci) 8.04

600m: 1. David Clara (SSV Bruneck) 1:55.07

60m Hürden: 1. Paul Kaden (SG Eisacktal) 10.37

Hoch: 1. Jordi Targa (CSS Leonardo da Vinci) 1.46

Weit: 1. Jordi Targa (CSS Leonardo da Vinci) 4.66

Kugel: 1. Alessandro Tomasi (CSS Leonardo da Vinci) 11.03

Ball: 1. Ivan Di Cello (Merano Atletica Running) 50.47