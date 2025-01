Laegreid gewinnt letztes Antholz-Rennen, Giacomel holt Bronze

Von: mk

Antholz – Der norwegische Gesamtweltcup-Führende Sturla Holm Laegreid hat am Sonntagnachmittag zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Antholz den Verfolgungslauf über 12,5 km gewonnen. Auf Platz zwei landete sein Landsmann, Sprint-Sieger Tarjei Bø. Das Podest komplettierte wie schon am Freitag der “Azzurro” Tommaso Giacomel.

Eigentlich war schon vor dem letzten Rennen in der Südtirol Arena klar, dass wohl nichts an den norwegischen Top-Athleten Laegreid und Bø vorbeiführte. Der aktuelle Weltcup-Führende Laegreid, mit 0,4 Sekunden Rückstand auf Bø gestartet, zeigte diesmal seine ganze Klasse, traf alle 20 Scheiben und siegte überlegen in 29.53 Minuten. Für Laegreid ist es der zweite Saisonsieg, nachdem er bereits in Oberhof die Verfolgung für sich entschieden hatte. Mit dem heutigen Sieg holt Laegreid zum 25. Mal Weltcup-Gold.

18,9 Sekunden nach Laegreid kam Tarjei Bø ins Ziel. Der Norweger, der nach dem Sprint-Sieg von Freitag sein Karriereende bekanntgegeben hatte, leistete sich einen Schießfehler. Trotzdem ist Platz 2 ein erneut bärenstarkes Ergebnis des sympathischen Skandinaviers. Aufs “Stockerl” stieg auch wieder Tommaso Giacomel. Der Bronze-Medaillengewinner vom Sprint war sogar lange auf Silberkurs, musste sich in der Schlussrunde aber Bø noch beugen und wies im Ziel einen Rückstand von 24 Sekunden auf. Zwei dritte Plätze in Antholz sind aber eine mehr als gute Ausbeute für den Trentiner.

Hinter Giacomel reihten sich der Norweger Martin Uldal, Jakov Fak und Johannes Thingnes Bø auf die Plätze 4, 5 und 6 ein. Zweitbester “Azzurro” war Didier Bionaz auf Rang 23, Lukas Hofer bestätigte den 29. Platz vom Freitag. Der Montaler zielt heute insgesamt vier Mal daneben. Daniele Cappellari und Elia Zeni mussten sich mit den Plätzen 32 und 42 begnügen.

Mit der Herren-Staffel endete auch offiziell die Antholzer Weltcupetappe 2025, die wieder einmal perfekt verlaufen ist. Rund 60.000 Zuschauer wurden an den vier Wettkampftagen gezählt. Die Generalprobe für die Olympischen Spiele 2026 ist gelungen, in etwas mehr als einem Jahr wird in Südtirol, hier im Antholzertal, Geschichte geschrieben und erstmals Olympia ausgetragen!

Biathlon-Weltcup in Antholz:

Männer, Verfolgung 12,5 km

1. Sturla Holm Laegreid (NOR) 29:53.0 Minuten (0 Fehlschüsse)

2. Tarjei Bø (NOR) +18,9 (1)

3. Tommaso Giacomel (ITA) +24,0 (2)

4. Martin Uldal (NOR) +39,0 (1)

5. Jakov Fak (SLO) +46,9 (1)

6. Johannes Thingnes Bø (NOR) +47,9 (3)

7. Eric Perrot (FRA) +1.29,4 (2)

8. Quentin Fillon Maillet (FRA) +1.32,2 (1)

9. Sebastian Samuelsson (SWE) +1.48,7 (2)

10. Niklas Hartweg (SUI) +1.57,2 (2)

11. Philipp Horn (GER) +2.07,9 (3)

…

23. Didier Bionaz (ITA) +2.41,5 (3)

29. Lukas Hofer (ITA) +3.07,2 (4)

32. Daniele Cappellari (ITA) +3.26,9 (2)

42. Elia Zeni (ITA) +4.26,6 (4)