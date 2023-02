Lambacher/Lambacher sind erstmals Weltmeister

Deutschnofen – Der erste Wettkampftag bei den 24. FIL Weltmeisterschaften im Naturbahnrodeln in Deutschnofen/Nova Ponente (ITA) ist mit einem Herzschlagfinale zu Ende gegangen. Im Doppelsitzer holten die Brüder Patrick und Matthias Lambacher (ITA) erstmals den Weltmeistertitel.

Deutschnofen/Nova Ponente (FIL/11.02.2023) Im ersten Lauf zeigten sowohl die Titelverteidiger Patrick Pigneter/Florian Clara (ITA) als auch die Führenden der Weltcupwertung, Patrick Lambacher/Matthias Lambacher (ITA) Nerven. Während Lambacher/Lambacher vom Start weg keine saubere Fahrt aufs Eis brachten, unterlief Pigneter/Clara in der „Talkurve“ kurz vor dem Ziel ein schwerer Fehler. Am Ende lagen Lambacher/Lambacher 0,04 Sekunden vor Pigneter/Clara. Den zweiten Lauf erwischten die Titelverteidiger fehlerfrei, doch Lambacher/Lambacher setzten alles auf eine Karte und feierten in 1.57,92 Minuten ihren ersten WM-Titel. Damit komplettierten die Brüder aus dem Villnößtal bei ihrer dritten WM den Medaillensatz, nach Bronze 2019 in Latzfons (ITA) und Silber 2021 in Umhausen (AUT). Die Bronzemedaille sicherten sich die amtierenden Juniorenweltmeister aus Slowenien, Matevz Vertelj/Vid Kralj.

„Das war ein verrücktes Rennen, mit dem ersten Lauf waren wir total unzufrieden und hätten nicht gedacht, dass es zur Führung reichen würde. Der zweite Lauf hingegen war richtig gut“, erklärte Patrick Lambacher beim Siegerinterview. „Wir haben jetzt einen kompletten Medaillensatz bei Weltmeisterschaften. Das wird jetzt gebührend gefeiert“, sagte Matthias Lambacher.

„Silber zu gewinnen ist natürlich schön, auch wenn uns Gold lieber gewesen wäre. Der Fehler im ersten Lauf hat uns viel Zeit gekostet. Trotzdem, Glückwunsch an Lambacher/Lambacher, sie waren im zweiten Lauf einfach schneller“, zeigte sich Geburtstagskind Florian Clara sportlich fair.

„Vor einem Jahr wurden wir Juniorenweltmeister, jetzt haben wir die Bronzemedaille in der Allgemeinen Klasse. Das ist einfach nur genial“, freute sich Vid Kralj über Edelmetall.

Im Einsitzer der Damen führt nach zwei von drei Läufen Titelverteidigerin Evelin Lanthaler (ITA) in 1.50,62 Minuten eine knappe Sekunde vor ihrer Teamkollegin Greta Pinggera (+0,86 Sekunden) und Tina Unterberger (AUT/+1,11).

„Der erste Lauf war wirklich schlecht, ich verspürte Druck und war nicht locker. Das ist eine Weltmeisterschaft, da kann sowas passieren“, meinte Lanthaler, die im zweiten Lauf wesentlich befreiter wirkte.

Im Einsitzer der Herren stehen am Sonntag zwei Wertungsläufe auf dem Programm, nach dem ersten Lauf führt Altmeister Patrick Pigneter 0,11 Sekunden vor seinem Teamkollegen Alex Gruber (ITA). Dahinter folgen Titelverteidiger Thomas Kammerlander (AUT) und Michael Scheikl (AUT), die beiden Teamkollegen trennen nur 0,02 Sekunden.

Die Rennen am Sonntag werden auf der Homepage des Internationalen Rodelverbandes FIL unter www.fil-luge.org im Livestream übertragen.

Top 3 Doppelsitzer

1. Patrick Lambacher/Matthias Lambacher (ITA) 1.57,92 Minuten

2. Patrick Pigneter/Florian Clara (ITA) +0,28 Sekunden

3. 3. Matevz Vertelj/Vid Kraj (SLO) +4,86 Sekunden

Medaillenspiegel

1. Italien 1/1/0

2. Slowenien 0/0/1

Das Programm der 24. Weltmeisterschaften im Naturbahnrodeln 2023

Sonntag, 12. Februar

9.00 Uhr: 2. Wertungslauf Einsitzer Herren

10.00 Uhr: Finallauf Einsitzer Damen, anschließend Blumenzeremonie

10.45 Uhr: Finallauf Einsitzer Herren, anschließend Blumenzeremonie

12.30 Uhr: Teambewerb, anschließend Blumenzeremonie und Siegerehrungen