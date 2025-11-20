Aktuelle Seite: Home > Sport > Langlauf-Olympiasiegerin Diggins hört nach der Saison auf
Diggins kündigte Karriereende an

Langlauf-Olympiasiegerin Diggins hört nach der Saison auf

Donnerstag, 20. November 2025 | 10:16 Uhr
Diggins kündigte Karriereende an
APA/APA/Lehtikuva/EMMI KORHONEN
Von: APA/dpa

Langlauf-Olympiasiegerin Jessie Diggins hat ihren Rücktritt nach Saisonende angekündigt. “Es wird mir schwerfallen, mich von diesem Sport und diesem Team zu verabschieden, das ich so sehr liebe”, schrieb die 34-Jährige auf Instagram. Sie freue sich aber darauf, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Die US-Amerikanerin gewann 2018 in Pyeongchang Olympia-Gold im Teamsprint sowie weitere Olympia- und WM-Medaillen. Außerdem holte sie 2021, 2024 und 2025 den Gesamtweltcup.

