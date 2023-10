Larch und Hofer gewinnen Berglauf Dorf Tirol-Hochmuth

Dorf Tirol – Am Sonntagvormittag wurde in Dorf Tirol der 54. Muterlauf ausgetragen. Den Anstieg bis auf die Hochmuth (5,65 Kilometer und 811 Höhenmeter) bewältigten der Mareiter Armin Larch und Anna Hofer aus Rabland am schnellsten.

Insgesamt 60 Läuferinnen und Läufer präsentierten sich bei der 54. Ausgabe, die bei spätsommerlichem Wetter über die Bühne ging, im Startgelände. Der Sieger im Herrenfeld war ein Mareiter. Der 25-Jährige Armin Larch überquerte die Ziellinie als Erster in sehr guten 32.32 Minuten. Mit 1.23 bzw. 2.05 Minuten Rückstand reihten sich sein Teamkollege Patrick Ramoser und Luca Boninsegna aus Meran auf die Plätze zwei und drei ein.

Bei den Frauen dominierten die Athletinnen des Sportclubs Meran. Den Sieg schnappte sich wie schon im Vorjahr U20-Ass Anna Hofer aus Rabland, die in 39.24 Minuten ihren eigenen Streckenrekord aus dem Vorjahr um lediglich 17 Sekunden verpasste. Hinter Hofer kam ihre Meraner Teamkollegin Martina Falchetti (39.46) ins Ziel. Rang drei ging an die Siegerin von 2021, Andrea Schweigkofler. Vierte wurde die Vorjahreszweite Emily Vucemillo. Die ersten vier Positionen gingen allesamt an das Meraner Team.

Ergebnisse 54. Berglauf Dorf Tirol – Hochmuth:

Männer

1. Armin Larch (ASV Freienfeld) 32.32 Minuten

2. Patrick Ramoser (ASV Freienfeld) 33.55

3. Luca Boninsegna (SC Meran) 34.37

4. Armin Gögele (SC Meran) 35.50

5. Alexander Erhard (Runcard) 36.41

Frauen

1. Anna Hofer (SC Meran) 39.24 Minuten

2. Martina Falchetti (SC Meran) 39.46

3. Andrea Schweigkofler (SC Meran) 39.50

4. Emily Vucemillo (SC Meran) 41.41

5. Julia Schrötter 47.54