Larch und Schweigkofler triumphieren beim 25. Stettiner-Cup

Von: lup

Moos in Passeier – Mit zwei Favoritensiegen ist am Sonntag die Jubiläumsausgabe des renommierten Berglaufs im hinteren Passeiertal zu Ende gegangen. Bei den Männern setzte sich Armin Larch aus Mareit durch, bei den Frauen ging die Meranerin Andrea Schweigkofler als Erste über die Ziellinie auf 2875 Metern Meereshöhe. Insgesamt waren 250 Teilnehmende beim 25. Stettiner-Cup am Start, der bei idealen Wetterverhältnissen ausgetragen werden konnte.

Eigentlich hatte Armin Larch eine Pause einlegen wollen. Nach zahlreichen Einsätzen in den vergangenen Wochen und in Hinblick auf sein Heimrennen „Mareiter Stein“ wollte der 26-Jährige aus Mareit seine Kräfte schonen. Kurzerhand entschied er sich trotzdem, den Stettiner-Cup in Angriff zu nehmen. Und er sollte seine Entscheidung nicht bereuen, denn Larch setzte sich in 1:02.52 Stunden durch. Gleich nach dem Start in Pfelders hatte der Wipptaler das Tempo diktiert und bereits auf der ersten, flachen Hälfte der Strecke abgesetzt. Auf den steilen Serpentinen hinauf zur Stettiner Hütte ließ Larch schließlich nichts mehr anbrennen und feierte seinen dritten Erfolg nach seinen Triumphen in den Jahren 2021 und 2022.

Platz zwei ging an den Grödner Samuel Demetz. Der Vorjahresdritte ließ die Stoppuhr nach 1:04.17 stehen. Das Podium komplettierte der in Bruneck wohnhafte Giacomo Spinelli aus Varese, der 2.34 Minuten auf den Tagessieger einbüßte. Auf dem vierten Rang landete der Schweizer Flurin Wehrli, der im Winter ein sehr starker Skibergsteiger ist. Den Stettiner-Cup an Position fünf schloss indessen der Meraner Luca Boninsegna ab.

Start-Ziel-Sieg auch für Andrea Schweigkofler

Kein Kraut gewachsen war am Sonntag gegen Andrea Schweigkofler. Die 40-jährige Meranerin lief von Beginn an ihr Tempo und baute ihren Vorsprung beinahe im Minutentakt aus. Am Ende stand der Passerstädterin eine Zeit von 1:16.02 Stunden zu Buche, mit der sie fast neun Minuten Vorsprung auf die Zweitplatzierte Edeltraud Thaler (1:24.53) hatte.

Die Grand Dame des Südtiroler Laufsports, Jahrgang 1966, klassierte sich damit vor der ebenfalls erfahrenen Irene Senfter aus Lana, der wiederum eine Zeit von 1:27.08 zu Buche stand. Position vier im Klassement belegte die junge Grödnerin Sofia Demetz (1:32.09), während der fünfte Rang durch Michaela Schrott an eine Landsfrau ging (1:34.04).

Der Stettiner-Cup begeistert nach wie vor

Insgesamt nahmen rund 250 begeisterte Bergläuferinnen und -läufer die 9,8 Kilometer lange Strecke mit 1255 Höhenmetern von Pfelders hinauf auf die Stettiner-Hütte in Angriff. Zufrieden zog die ausrichtende Bergrettung Moos Bilanz. „Wir haben auch heute im Rahmen unseres Jubiläums wieder Berglaufsport vom Feinsten in einer einmaligen Kulisse und in einem sehr familiären Umfeld gesehen. Herzlichen Glückwunsch natürlich an die siegreichen Armin Larch und Andrea Schweigkofler, aber als Siegerin und Sieger dürfen sich eigentlich alle fühlen, die sich der Herausforderung Stettiner-Cup gestellt haben. Glücklicherweise ist unser Lauf auch in diesem Jahr verletzungsfrei über die Bühne gegangen. Unser Dank geht an unsere Sponsoren, aber auch die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer, ohne die wir dieses Event nicht abwickeln könnten. Aufwiedersehen im nächsten Jahr, wenn wir unseren Stettiner-Cup bereits zum 26. Mal austragen werden – voraussichtlich am 3. August 2025!“, hieß es von Seiten der Veranstalter.

Stimmen zum Rennen

Armin Larch (Sieger): „Obwohl ich eigentlich nicht teilnehmen wollte heute (am Sonntag, Anm. d. Red.), ist es eigentlich sehr gut gelaufen. Die Zeit ist vielleicht nicht ganz so schnell, wie sonst immer, aber ich bin zufrieden. Am Start bin ich gleich weggezogen, so wie in der Vergangenheit auch, und es ist mir dann eigentlich gut aufgegangen bis ins Ziel. Nach dem Mareiter Stein liegt der Fokus ganz klar auf dem Dolomitenmann, den wir heuer in derselben Besetzung wie im vergangen Jahr bestreiten werden.“

Andrea Schweigkofler (Siegerin): „So Mitte der Strecke habe ich mich schon kurz schwergetan, weil es so steil ist. Nach den Passagen, in denen ich gehen musste, hatte ich Schwierigkeiten, wieder den Laufrhythmus zu finden. Mit der Zeit bin ich aber ganz zufrieden. Normalerweise laufe ich nicht Rennen wie diese, die einem Vertical nahekommen. Aber es war trotzdem schön, hier am Start zu sein. Wo ich mich abgesetzt habe? Eigentlich schon zu Beginn im flachen Teil, dort bin ich meinen Rhythmus gegangen. Jetzt bereite ich mich auf die Italienmeisterschaften im Berglauf vor, die in der Provinz Bergamo stattfinden.“

Ergebnisse 25. Stettiner-Cup

Männer:

1. Armin Larch ITA/Team La Sportiva 1:02.52

2. Samuel Demetz ITA/Team Gröden 1:04.17

3. Giacomo Spinelli ITA/Skialp Race Ahrntal 1:05.26

4. Flurin Wehrli SUI/Team Treibjagd 1:06.57

5. Luca Boninsegna ITA/SC Meran 1:07.33

Frauen:

1. Andrea Schweigkofler ITA/SC Meran 1:16.02

2. Edeltraud Thaler ITA/ASV Telmekom Team 1:24.53

3. Irene Senfter ITA/ASV Jenesien Soltnflitzer 1:27.08

4. Sofia Demetz ITA/Team Gröden 1:32.09

5. Michaela Schrott ITA/ASV Gherdeina Runners 1:34.04