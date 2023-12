LASK-Gegner Toulouse verlor in Lyon 0:3

LASK-Gegner Toulouse kommt mit einer bitteren Niederlage zum abschließenden Fuball-Europa-League-Gruppenspiel nach Linz. Der französische Cupsieger verlor am Sonntag in der Ligue 1 bei Schlusslicht Olympique Lyon mit 0:3 und liegt in der 18er-Liga nur auf Platz 15, nur noch drei Punkte vor Lyon. Alexandre Lacazette (25., 29., 80.) war mit drei Treffern Matchwinner, Thijs Dallinga vergab für Toulouse einen Elfmeter (45.+2)

Toulouse gastiert am Donnerstag (18.45 Uhr) in Linz. Der LASK (3 Punkte) benötigt einen Sieg, um im Fernduell um Rang drei Union Saint-Gilloise (5) noch abfangen zu können. Die Belgier empfangen Gruppensieger Liverpool.