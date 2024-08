Last-Minute-FCS schlÃ¤gt Salernitana

Von: ka

Bozen – Die Weißroten besiegen den Serie A-Absteiger vor prächtiger Kulisse im Drusus-Stadion dank einer starken Leistung mit 3:2 (2:1) – Casiraghi (vom Elfmeterpunkt, 28.), Molina (42.) und Rover (90 + 6.) erzielen die Treffer für den FCS, Tongya (36.) und Braaf (61.) für die Granata.

Der Traumstart vor heimischem Publikum ist Tatsache: der FC Südtirol schlägt – im zweiten Spiel im Bozner Drusus-Stadion nacheinander – im Rahmen des 2. Spieltags der neuen Serie BKT-Saison 2024/25 die US Salernitana, welche in der vergangenen Spielzeit von der Serie A in die zweite italienische Spielklasse abgestiegen war, mit 3:2 (2:1). Nach dem Auftaktsieg in letzter Minute gegen Modena (2:1) feiern die Mannen unter der Leitung von Mister Federico Valente gegen die Granata Campani erneut auf dem allerletzten Drücker einen – vollkommen verdienten – Dreier und stehen nach zwei Spieltagen mit voller Punktzahl da.

DER SPIELBERICHT IM DETAIL MIT ALLEN NENNENSWERTEN AKTIONEN

Der FC Südtirol beginnt gegen den Serie A-Absteiger stark, in der zweiten Minute spielt Molina von rechts eine Flanke in die Gästebox, wo Davi es auf der Höhe des zweiten Pfostens direkt versucht – sein Volley geht knapp links vorbei. Doch auch die Reaktion der Salernitana lässt nicht lange auf sich warten: zwei Zeigerumdrehungen später legt sich Kallon das Leder an der FCS-Strafraumgrenze auf seinen linken Fuß und bringt einen gefährlichen Aufsetzer auf das Tor von Poluzzi, der bärenstark zur Ecke abwehrt (4.). In einer munteren Anfangsphase versuchen sich die Weißroten auf der Gegenseite mit einer Fotokopie ihrer ersten Aktion: Flanke von Molina von rechts, erneut perfekt auf den Fuß des eingelaufenen Davi, der seinen Volley aus aussichtsreicher Position knapp vorbeilegt (6.). Die Partie geht intensiv weiter, die nächste nennenswerte Torraumszene folgt jedoch erst in Minute 23: erneut findet ein von rechts kommender Ball, dieses Mal von Odogwu, den aufgerückten Davi links in der Box der Granata, auf Umwegen kommt das Spielgerät dann zu Praszelik – dessen Schuss hält Sepe sicher. Der FC Südtirol bleibt am Drücker, Casiraghi tunnelt nach einem Abspielfehler der Granata mit seinem Lochpass Bronn und findet dadurch Odogwu in der Box, der von Velthuis von den Beinen geholt wird (27.) – es gibt folgerichtig Elfmeter, Casiraghi nimmt sich der Aufgabe an und trifft wuchtig wie zentral zum verdienten 1:0 (28.). Salernitana kann mit ihrem zweiten nennenswerten Torabschluss acht Minuten später ausgleichen, auf Umwegen trudelt der Ball zu Tongya an der Strafraumgrenze, sein Abschluss wird von Ceppitelli unglücklich abgefälscht und schlägt zum 1:1 ein (36.). Die Weißroten können noch vor der Halbzeitpause antworten, eine Casiraghi-Flanke von links wird im Zentrum verlängert und fällt somit Molina vor die Füße, der aus kurzer Distanz zum 2:1 einschiebt (42.). In der Nachspielzeit hält Sepe die Seinen mit einer Glanzparade im Spiel, er lenkt einen wichtigen Odogwu-Kopfstoß nach Hereingabe von Mallamo von rechts über die Querlatte (45 + 1.).

Der FC Südtirol startet besser in den zweiten Spielabschnitt, in der 53. Minute marschiert Molina auf der rechten Außenbahn auf und davon und findet im Zentrum Casiraghi, der – noch entscheidend von Daniliuc gestört, welcher in extremis den Fuß hinhält – aus bester Position über das Tor der Campani schießt. Nur kurz darauf fasst sich Arrigoni mit einem Fernschuss ein Herz, er trifft den Ball optimal: sein wuchtiger Abschluss klatscht an die Unterkante der Latte und springt von dort wieder ins Feld zurück (55.). In Spielminute 57 verpasst Casiraghi den richtigen Moment und lässt somit die Rettungstat von Broon zu, ehe die Salernitana auf der anderen Seite mit ihrer dritten wahren Torchance zum 2:2 ausgleichen kann: Braaf findet in Minute 61 mit einem Diagonalschuss die Lücke zwischen den vielen FCS-Abwehrbeinen und trifft zum 2:2. Der FCS spielt unbeirrt nach vorne: Tait und Merkaj kombinieren sich im Strafraum der Gäste durch, letzterer zieht schließlich ab – sein Versuch wird abgeblockt (68.). Es folgt die beste Phase der Granata, im Rahmen derer der eingewechselte Verde mit seinem Drehschuss knapp das linke Eck verfehlt (78.). Auf der Gegenseite wehrt Sepe einen wuchtigen Rover-Schuss glänzend zur Seite ab (84.), während in der vierten Minute der Nachspielzeit ein weiterer Versuch der Nummer 7 der Weißroten nach Zuspiel von Merkaj haarscharf am langen rechten Pfosten vorbeirauscht (90 + 4.). Der FC Südtirol sollte jedoch noch zur letzten Chance kommen – und diese bringt den viel umjubelten Siegtreffer: Federico Davi bringt einen langen Einwurf von rechts in die Salernitana-Box, wo Tait auf Rover verlängern kann – dieser trifft im Getümmel zum 3:2-Endstand.

FC SÜDTIROL – US SALERNITANA 3:2 (2:1)

FC SÜDTIROL (3-4-2-1): 1 Poluzzi; 5 Masiello, 23 Ceppitelli, 30 Giorgini; 24 S. Davi, 49 Praszelik (63. 27 Kurtic), 4 Arrigoni, 79 Molina (85. 14 F. Davi); 17 Casiraghi ©️ (76. 7 Rover), 8 Mallamo (63. 21 Tait); 90 Odogwu (63. 33 Merkaj)

Auf der Ersatzbank: 12 Drago, 3 Cagnano, 6 Martini, 9 Crespi, 19 Pietrangeli, 26 Cisco, 28 Kofler

Trainer: Federico Valente

US SALERNITANA (4-3-3): 55 Sepe; 5 Daniliuc (85. 2 Gentile), 15 Bronn, 4 Velthuis, 17 Njoh; 14 Valencia (46. 24 Braaf), 73 Amatucci, 70 Tello (56. 21 Soriano); 7 Tongya (90 + 3. 45 Di Vico), 9 Simy, 11 Kallon (46. 31 Verde)

Auf der Ersatzbank: 1 Fiorillo, 12 Corriere, 3 Bradaric, 13 Ruggeri, 25 Maggiore, 39 Iervolino

Trainer: Giovanni Martusciello

SCHIEDSRICHTER: Daniele Perenzoni (Rovereto) | Die Assistenten: Federico Fontani (Siena) & Stefano Galimberti (Seregno) | Vierter Offizieller: Andrea Zanotti (Rimini)

VAR: Manuel Volpi (Arezzo) | AVAR: Federico Dionisi (L’Aquila)

TORE: 1:0 Casiraghi (FE, 28.), 1:1 Tongya (36.), 2:1 Molina (42.), 2:2 Braaf (61.), 3:2 Rover (90 + 6.)

DISZIPLINARISCHE MAßNAHMEN: Casiraghi (FCS | 7.), Velthuis (USS | 30.)

ANMERKUNGEN: heißer, teils windiger Abend. Temp. um 32°C, heiterer Himmel. Cooling Breaks in der 25. & 69. Minute. 4.764 Zuschauer, davon 614 Gästefans.

Eckenverhältnis: 5-5 (3-3)

Nachspielzeit: 3min + 5min (+3)