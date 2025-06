Laster reißt Werbebrücke auf Strecke -GP-Rennstart pünktlich

Von: apa

Vor dem Großen Preis von Österreich in der Formel 1 hat ein Abschlepp-Lastwagen eine große Metall-Werbebrücke auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg erfasst und auf die Strecke zu Boden gerissen. Der Unfall passierte nach dem Formel-2-Rennen am Sonntagvormittag nach der ersten Kurve. Verletzte gibt es laut Feuerwehr nicht, die zusammen mit einer Vielzahl an Streckenmitarbeitern im Einsatz stand. Das Rennen um 15.00 Uhr (live ORF 1 und Sky) kann plangemäß stattfinden.

Nachdem die Teile von der Strecke gebracht worden waren, startete der Porsche Supercup mit einer 40-minütigen Verspätung. Die Legendenparade unter dem Motto “Movie Cars” u.a. mit Marcel Hirscher wurde ebenfalls verschoben (13.00 Uhr), genauso wie die Fahrerparade (13.30 Uhr) kurz darauf.