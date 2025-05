Lauf über eine der steilsten Straßenstrecken Europas

Von: luk

Bozen/Jenesien – Der diesjährige Berglauf „Uphill Bozen-Jenesien“ war ein voller Erfolg und verzeichnete eine Rekordteilnahme mit insgesamt 168 LäuferInnen. Noch nie in den letzten Jahren war das Interesse so groß. Die Veranstaltung bot erneut zwei Laufkategorien: einen Wettkampf mit Zeitmessung (129 Teilnehmer) sowie einen Just-for-Fun-Lauf (39 Teilnehmer) für alle Sportbegeisterten ohne Zeitmessung und ohne die Pflicht zum ärztlichen Zeugnis.

Die Athleten starteten an der Talstation der Seilbahn in Bozen und bewältigten auf der rund vier Kilometer langen Strecke einen Höhenunterschied von 785 Metern. Die Route führte zunächst über die asphaltierte Straße zum Schloss Rafenstein – eine der steilsten Straßenstrecken Europas – bevor es weiter über betonierte Abschnitte, Wald- und Wiesenwege bis ins Ziel am Dorfplatz in Jenesien ging. Der finale Anstieg über die Stiegen unterhalb der Kirche stellte die Läufer nochmals vor eine harte Probe.

Besonders hervorzuheben sind die herausragenden Leistungen der Erstplatzierten: Florian Zeisler (28:49) bei den Herren und Annelise Felderer (35:11) bei den Damen.

Auch in diesem Jahr sorgte das Organisationsteam der Soltnflitzer dafür, dass die Teilnehmer ein erstklassiges Lauferlebnis genießen konnten. Neben der sportlichen Herausforderung wartete ein attraktives Startpaket mit lokalen Köstlichkeiten wie Äpfeln, Apfelsaft und Müsliriegeln auf die Läufer. Zudem wurden die jeweils drei Erstplatzierten mit hochwertigen Produkten aus bäuerlicher Erzeugung prämiert – von Speck- und Wurstwaren über Müsli bis hin zu selbstgebrautem Bier, angebauten Hülsenfrüchten und frischen Freilandeiern.

“Die hohe Teilnehmerzahl zeigt, dass der Berglauf „Uphill Bozen-Jenesien“ sich fest im Kalender der Sportbegeisterten etabliert hat und durch die besondere Mischung aus Wettkampfcharakter und offenem Lauf große Begeisterung hervorruft”, so die Veranstalter.

Die Top 10 Männer:

Zeisler Florian 28:49

Innerebner Andreas 29:09

Reiterer Andreas 30:28

Rottmüller Anian 30:52

Thaler Noe 31:14

Grossrubatscher Tobias 31:51

Holzer Thomas 32:03

Bergmann Nils 32:14

Thaler Matthias 32:36

Mamleev Mikhail 32:45

Die Top 10 Frauen:

Felderer Annelise 35:11

Sapelza Katrin 37:32

Thaler Edeltraud 37:56

Lucaci Andreea 40:31

Senfter Irene 41:05

Stauder Lisa 41:12

Schrott Michaela 41:48

Thaler Karolina Rosa 42:19

Huber Angelica 43:15