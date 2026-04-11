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Arsenal-Coach Arteta kann es kaum fassen

Leader Arsenal geht die Luft aus – 1:2 gegen Bournemouth

Samstag, 11. April 2026 | 15:30 Uhr
Arsenal-Coach Arteta kann es kaum fassen
APA/APA (AFP)/GLYN KIRK
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Von: apa

Nach acht Spielen hat Englands Fußball-Tabellenführer Arsenal in der Premier League wieder eine Niederlage erlitten. Am Samstag gingen die blutleer agierenden Gunners in der 32. Runde zuhause als 1:2-Verlierer gegen Mittelständler Bournemouth vom Platz. Nach frühem Rückstand durch Eli Junior Kroupi (17.) konnte Viktor Gyökeres per Elfer nur ausgleichen (35.). Zu Beginn der Schlussphase setzte Alex Scott die Hausherren schachmatt (74.).

Arsenal hat bei zwei Spielen mehr noch neun Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Manchester City. Die Citizens treten erst am Sonntag bei Chelsea an, ehe es eine Woche später zum vorentscheidenden Heimduell mit Arsenal kommt.

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