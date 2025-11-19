Aktuelle Seite: Home > Sport > LeBron James schreibt bei NBA-Comeback Geschichte
23 Saisonen in der NBA: LeBron James

LeBron James schreibt bei NBA-Comeback Geschichte

Mittwoch, 19. November 2025 | 08:42 Uhr
23 Saisonen in der NBA: LeBron James
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/RONALD MARTINEZ
Schriftgröße

Von: APA/dpa

LeBron James hat sein NBA-Comeback gegeben und damit als erster Spieler überhaupt seine 23. Saison in der besten Basketball-Liga der Welt eingeläutet. Der 40-Jährige stand nur einen Tag nach seinem ersten Mannschaftstraining mit den Lakers in der Startformation gegen die Utah Jazz. Beim 140:126 spielte James 30 Minuten und verbuchte in dieser Zeit elf Punkte und zwölf Vorlagen. Er hat nun seit dem 6. Jänner 2007 immer zweistellig gepunktet – in 1.293 Partien in Serie.

Mit seinen zwei Dreiern in der ersten Halbzeit zog er in der Bestenliste der Drei-Punkte-Werfer an Reggie Miller vorbei auf Rang sechs. Die vorausgehenden 14 Partien und die komplette Saisonvorbereitung hatte der Superstar wegen Ischias-Beschwerden verpasst. Am Montag trainierte er erstmals an der Seite von Luka Doncic, Austin Reaves und den Neuzugängen um Deandre Ayton. Viele Beobachter hatten sein Comeback eigentlich erst beim nächsten Spiel am Sonntag in Salt Lake City erwartet – nach zusätzlichen Trainingseinheiten.

Ohne James hatten die Lakers zehn Siege geholt und sich eine gute Position in der Western Conference erarbeitet. Sein ältester Sohn Bronny James stand dabei in zwei Partien in der Startformation. Gegen die Jazz kam er am Schluss zum Einsatz und erzielte drei Punkte.

Magic besiegten Warriors

Vor dem Spiel der Lakers hatten die Orlando Magic durch eine starke Mannschaftsleistung die Golden State Warriors 121:113 besiegt. Sechs Orlando-Profis kamen auf mindestens 13 Punkte, die 34 Zähler von Gegenspieler Stephen Curry und 33 von Jimmy Butler waren zu wenig für Golden State.

© 2025 First Avenue GmbH
 