Ledecky und Walsh schwimmen in Fort Lauderdale Weltrekorde

Von: APA/sda/dpa/Reuters

Die US-Schwimmstars Katie Ledecky und Gretchen Walsh haben am Samstag im Rahmen der Tyr Pro Swim Series in Fort Lauderdale Weltrekorde über 800 m Kraul und 100 m Delfin aufgestellt. Die 28-Jährige Ledecky verbesserte ihre fast neun Jahre alte Bestmarke um 0,67 Sekunden auf 8:04,12 Minuten. Walsh unterbot ihren Weltrekord gleich zweimal mit 55,09 im Vorlauf bzw. 54,60 im Finale.

Die neunfache Olympiasiegerin Ledecky hatte bereits am Mittwoch über 1.500 m geglänzt und war in ihrem ersten Wettkampf seit den Olympischen Spielen in Paris die zweitschnellste Zeit der Geschichte geschwommen. “Ich kann nicht aufhören zu lächeln”, sagte Ledecky nach dem Rennen. “Das war aber schon die ganze Woche so, also ist es nicht wirklich neu.” Auch über die 400 m hatte sie gewonnen. Ledecky, die die 800- und 1.500 m-Olympia-Goldmedaillen in Tokio 2021 und Paris 2024 gewonnen hatte, ist für die WM vom 11. Juli bis 3. August in Singapore jedenfalls bestens gerüstet.