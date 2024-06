Leichtathletikmeeting in Bozen

Von: luk

Bozen – Hunderte begeisterte Leichtathletinnen und Leichtathleten werden sich am Samstag, den 22. Juni auf dem CONI-Sportplatz in Bozen versammeln. Dort wird ab 15.00 Uhr das sechste Leichtathletikmeeting Stadt Bozen Südtirol stattfinden. Ein sportliches Highlight, das sowohl für die Athletinnen und Athleten als auch für die Zuschauer ein unvergessliches Erlebnis verspricht. Die Veranstaltung, die zum zweiten Mal vom Läufer Club Bozen Raiffeisen und dem Athletic Club 96 Alperia gemeinsam organisiert wird, ist heuer die zweite Etappe des Speed King & Queen Trentino Südtirol.

„Nach dem Erfolg des letztjährigen Meetings haben wir auch in diesem Jahr wichtige Kooperationen auf lokaler und regionaler Ebene im Sinne der Leichtathletik beschlossen. Wir organisieren das Treffen zusammen mit dem Athletic Club 96 Alperia, einem angesehenen Verein in Bozen, der bereits viele Titel gewonnen hat. Außerdem arbeiten wir erneut mit zwei weiteren Meetings im Trentino in Pergine und in Arco im Rahmen des Speed King & Queen Trentino Südtirol zusammen“, berichtet Andreas Widmann, der Präsident des Läufer Club Bozen Raiffeisen. Die Etappenserie „Speed King & Queen“ hat einige sehr interessante Charakteristika für Leichtathleten auf hohem Niveau.

Prämien für Meetingrekorde und Disziplin Weitsprung im Mittelpunkt

Beim Meeting Stadt Bozen Südtirol werden je neun Wettbewerbe für Herren und Damen ausgetragen, bei denen die Kategorien „Allievi“, „Juniores“, „Promesse“ und „Seniores“ teilnehmen. 100 Meter, 100 Meter Hürden (110 Meter bei den Herren), 200, 400 und 800 Meter, 4×400 Meter, Weit- und Hochsprung und Speerwurf stehen auf dem Programm. Bei einem neuen Meetingrekord winkt dabei eine Prämie von 200 Euro. Einen Sonderpreis von 500 Euro erhalten die drei Erstplazierten (männlich und weiblich) des Weitsprungs unabhängig von der Erreichung eines Meetingrekords.Auch die Jugend kommt zum Einsatz: Athletinnen und Athleten aus der Region der Kategorien „Cadette“/„Cadetti“ können im 80- und 600-Meter-Lauf gegeneinander antreten.

Darüber hinaus werden die Athleten der älteren Kategorien („Cadette“ und „Cadetti“ ausgenommen) auf den Laufdistanzen und im Hürdenlauf um wichtige Punkte für die Gesamtwertung des Speed King & Queen Trentino Südtirol konkurrieren. Die sechs Athleten, die in der Gesamtwertung – sie wird durch die zwei besten Meeting-Ergebnisse errechnet – am Ende an der Spitze stehen, erhalten ein Preisgeld aus einem Topf von insgesamt 6.600 Euro. 800 Euro gehen an die beiden Erstplatzierten bei Frauen und Männern, 700 Euro an die Zweiten, 600 Euro an die Dritten, 500 Euro an die Vierten, 400 Euro an die Fünften und je 300 Euro an die Sechsten. „Dank dieser Summen erwarten wir viele Anmeldungen von Spitzensportlern“, sind sich die beiden Präsidenten einig.