Leipzig muss sich in Augsburg mit 0:0 begnügen

Baumgartner und Co. trafen in Augsburg nicht ins Tor

Von: apa

RB Leipzig hat im Kampf um einen Champions-League-Platz in der deutschen Fußball-Bundesliga die nächste Enttäuschung erlebt. Das Team von Trainer Marco Rose kam beim FC Augsburg am Freitagabend nicht über ein 0:0 hinaus und zeigte sich offensiv weitgehend harmlos. Leipzig hat damit nur eines der vergangenen sechs Ligaspiele gewonnen. Am Samstag könnte der VfB Stuttgart mit einem Sieg gegen Wolfsburg den vierten Platz von den Sachsen übernehmen.

Christoph Baumgartner stand bei Leipzig in der Startelf, musste nach einer unscheinbaren Vorstellung aber nach etwas mehr als einer Stunde vom Feld. Nicolas Seiwald kam ab der 70. Minute zum Einsatz, Xaver Schlager fehlte verletzt. In der Nachspielzeit köpfelte der eingewechselte Leipziger Kosta Nedeljkovic an die Latte, auch die Augsburger hatten davor durch Frank Onyeka aber eine gute Möglichkeit auf einen Treffer vorgefunden.