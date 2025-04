Leipzig nach 3:2 bei Wolfsburg vorerst auf CL-Startplatz

Von: apa

RB Leipzig bleibt in der deutschen Fußball-Bundesliga unter Trainer Zsolt Löw ungeschlagen und klettert zumindest für eine Nacht auf einen Champions-League-Platz. Die Sachsen gewannen am Freitag 3:2 (2:0) beim VfL Wolfsburg von Trainer Ralph Hasenhüttl. Von 2016 bis 2018 war Löw in Leipzig Co-Trainer unter dem Steirer, der selbst immer mehr unter Druck kommt. Wolfsburg hält nun bereits bei vier Niederlagen in Folge.

Loïs Openda (11.) sorgte nach einem unnötigen Ballverlust von Patrick Wimmer früh für die Leipziger Führung, Xavi Simons (26., 49.) legte gleich doppelt nach. Kilian Fischer (58.) sorgte für den Anschluss, Andreas Skov Olsen (75.) verkürzte noch einmal. Bei den Leipzigern spielte Nicolas Seiwald durch, Christoph Baumgartner kam in der 71. Minute aufs Feld und vergab im Finish zwei Möglichkeiten auf das 4:2. Am Ende zitterte sich Leipzig zum Sieg.