Leipzigs Krise verschärft – 1:5-Heimdebakel gegen Wolfsburg

Von: apa

RB Leipzig ist am Samstag noch tiefer in die Krise gerutscht. Die Sachsen kassierten in der deutschen Fußball-Bundesliga eine 1:5-Heimpleite gegen Wolfsburg und bezogen damit in den jüngsten sechs Pflichtspielen bei einem Remis fünf Niederlagen. Leverkusen gewann bei Union Berlin 2:1, Augsburg schlug Bochum daheim 1:0, Bremen und Stuttgart trennten sich 2:2 und Freiburg setzte sich gegen Gladbach 3:1 durch. Am Abend (18.30 Uhr) stieg der Schlager Dortmund – Bayern.

Die Leipziger wurden von Wolfsburg eiskalt erwischt – nach Treffern von Mohamed Amoura (4., 16.) und Tiago Tomas (5.) lag man schon nach einer Viertelstunde 0:3 zurück. Joakim Mähle legte in der 64. Minute nach, für den Schlusspunkt sorgte Kevin Behrens (91.).

Schlager-Comeback nach sieben Monaten

Patrick Wimmer spielte bei den Gästen bis zur 76. Minute, auf der Gegenseite wurde Christoph Baumgartner in der 77. Minute ausgewechselt. Sein Clubkollege Nicolas Seiwald kam in der 30. Minute auf den Platz und leitete das Ehrentor von Willi Orban (82.) mit einer Freistoßflanke ein. Immerhin feierte Xaver Schlager sieben Monate nach seinem Kreuzbandriss ein Comeback, Leipzigs Mittelfeldmann wurde in der 77. Minute eingetauscht.

Sein ÖFB-Teamkollege Michael Gregoritsch glänzte bei Freiburgs Erfolg über Mönchengladbach. Der Steirer leistete die Assists zu den Toren von Lucas Höler (41., 63.) und war auch an der Entstehung des 2:0 von Ritsu Doan (49.) beteiligt. Für Leverkusen scorten bei Union Jeremie Frimpong (2.) und Patrik Schick (71.). Bei den Berlinern spielten Leopold Querfeld bis zur 85. und Christopher Trimmel bis zur 79. Minute, bei den “Fohlen” wurden Stefan Lainer (62.) und Kevin Stöger (78.) eingewechselt. Beim 2:2 zwischen Werder und Stuttgart wurde bei den Gastgebern Romano Schmid in der 90. Minute für Marco Grüll ausgetauscht, Marco Friedl kickte bis zur 83. Minute.