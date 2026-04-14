Aktuelle Seite: Home > Sport > Letzte NHL-Play-off-Plätze an Kings, Ducks und Flyers
Die Los Angeles Kings stehen im Play-off

Letzte NHL-Play-off-Plätze an Kings, Ducks und Flyers

Dienstag, 14. April 2026 | 09:19 Uhr
Die Los Angeles Kings stehen im Play-off
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/STEPH CHAMBERS
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die letzten drei Tickets für das Play-off der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL haben sich die Los Angeles Kings und die Anaheim Ducks im Westen sowie die Philadelphia Flyers im Osten gesichert. Die Kings gewannen 5:3 in Seattle und feierten ihren fünften Sieg in Folge, während die Ducks von einer 2:3-Niederlage der Nashville Predators bei den San Jose Sharks profitierten. Philadelphia steht nach einem 3:2 n. P. gegen die Carolina Hurricanes in der Postseason.

Marco Kasper hat sich unterdessen bei der 3:4-Overtime-Niederlage der Detroit Red Wings bei den Tampa Bay Lightning in die Torschützenliste eingetragen. Der Kärntner Stürmer erzielte im Schlussdrittel den Treffer zum 2:3 – es war sein neuntes Saisontor – und leitete damit eine Aufholjagd ein, die Detroit noch in die Verlängerung brachte. Dort traf jedoch Nikita Kutscherow für die Gastgeber aus Florida. Die Red Wings hatten allerdings schon vor der Partie keine Chance mehr aufs Play-off.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
HGV begrüßt neue Qualifikationskriterien für die private Vermietung
Kommentare
47
HGV begrüßt neue Qualifikationskriterien für die private Vermietung
Trump attackiert Papst Leo
Kommentare
46
Trump attackiert Papst Leo
Sinner besiegt Alcaraz in Monte Carlo
Kommentare
42
Sinner besiegt Alcaraz in Monte Carlo
Ungarn: Erdrutschsieg für Oppositionspartei TISZA
Kommentare
36
Ungarn: Erdrutschsieg für Oppositionspartei TISZA
„Sie haben ihn zu Tode geprügelt“
Kommentare
35
„Sie haben ihn zu Tode geprügelt“
Anzeigen
Kroatien neu entdecken
Kroatien neu entdecken
20% Südtiroler Vorteilsangebot im Falkensteiner Family Hotel Diadora
Lana blüht
Lana blüht
Frühling und Gefühle vereint
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 