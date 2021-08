Leuprecht und Demetz gewinnen VSS-Lauf in Sarnonico

Sarnonico – Zum dritten Mal nach 2018 und 2019 machten die VSS-Dorfläufe am Wochenende einen Abstecher ins benachbarte Trentino. In Sarnonico konnte sich dabei bei den Damen Lisa Leuprecht aus Lana behaupten, bei den Herren ging der Sieg an den Grödner Samuel Demetz.

Zu bewältigen gab es für die knapp 240 Starter einen herrlichen Panoramalauf auf der Mendel. Die 16-jährige Lananerin Leuprecht, die schon in Sarnthein ganz oben stand, ließ in 20.06 Minuten alle restlichen Läuferinnen hinter sich und konnte sich am Ende mit 1:25 Minuten Vorsprung auf Lokalmatadorin Giulia Franchi behaupten. Das Podest komplettierte die Sarnerin Sandra Sparer in 21.53 Minuten.

Im Herren-Rennen dominierte hingegen Samuel Demetz. Der Berglauf-Spezialist aus Gröden und vom SC Meran setzte sich in guten 17.22 Minuten vor Marco Anesi (17.39) aus dem Trentino durch. Rang drei ging an den in Schluderns wohnenden Italiener Ludovico Palmieri, der die Zeitmessung in 18.10 Minuten stoppte.

Auch die VSS-Serie geht langsam, aber sicher der Winterpause zu. Das fünfte Rennen um den Haider-See-Lauf findet am 18. September statt. Den Abschluss macht der Dorflauf in Niederdorf am 10. Oktober.

Die Ergebnisse vom vierten VSS-Dorflaufs in Sarnonico

Herren

1. Samuel Demetz (Gherdeina Runners) 17.22 Minuten

2. Marco Anesi (5 Stelle Seregnano) 17.39

3. Ludovico Palmieri (ASV Schluderns) 18.10

4. Alessio Loner (Atletica Valle Cembra) 18.32

5. Martin Mayrhofer (SG Eisacktal) 18.53

Damen

1. Lisa Leuprecht (SC Meran) 20.06 Minuten

2. Giulia Franchi (SC Fondisti Alta Val Non) 21.31

3. Sandra Sparer (Lauffreunde Sarntal) 21.53

4. Elektra Bonvecchio (5 Stelle Seregnano) 22.58

5. Gerlinde Baldauf (ASV Schluderns) 23.10

Alle Sieger der Jugendkategorien

U10: Maria und Simon Sagmeister (beide LF Laatsch/Taufers)

U12: Johanna Herbst (ASV Deutschnofen) und Mattia Rigon (ASV Freienfeld)

U14: Jessica Gufler (ASV Schluderns) und Alessio Zandonella (Atletica Valle Cembra)

U16: Sofia Demetz (Gherdeina Runners) und Nicola Pisoni (GS Trilacum)

U18: Lisa Leuprecht (SC Meran) und Samuele Zorzi (USAM Biatona)

U20: Lea Ploner (Lauffreunde Sarntal) und Samuel Demetz (Gherdeina Runners)