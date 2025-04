Leverkusen nach 1:1 bei St. Pauli acht Punkte hinter Bayern

Von: apa

Die ohnehin schon geringen Chancen von Bayer Leverkusen auf den deutschen Fußball-Meistertitel sind am Ostersonntag weiter geschrumpft. Der aktuelle Champion erreichte auswärts gegen St. Pauli nur ein 1:1 und liegt damit vier Runden vor Schluss acht Punkte hinter Bayern München. Zuvor hatte Borussia Dortmund gegen Mönchengladbach einen 3:2-Heimsieg gefeiert, ein Tor von Kevin Stöger war für die Gäste zu wenig.

Patrik Schick schoss Leverkusen in der 32. Minute in Führung, Carlo Boukhalfa gelang in der 78. Minute der Ausgleich für die Hamburger, bei denen David Nemeth durchspielte. Sollten die Bayern am kommenden Samstag daheim gegen Mainz gewinnen und Bayer gleichzeitig vor eigenem Publikum gegen Augsburg Punkte abgeben, wären die Münchner bereits Champion.

Wenige Stunden zuvor hatten die Dortmunder ihre Chancen auf ein Europacup-Ticket für die kommende Saison verbessert – das 3:2 bedeutet Rang sieben für den BVB. Die Gäste sind nur noch Neunter. Nach Gladbachs Führung durch Ko Itakura (24.) drehten Serhou Guirassy (41.), Felix Nmecha (44.) und Daniel Svensson (45.+5) die Partie. Stöger (56.) verkürzte noch per Elfmeter. Während der ÖFB-Internationale durchspielte, wurde sein Landsmann Stefan Lainer in der 70. Minute eingetauscht.