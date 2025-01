Leverkusen startet mit 3:2 in Dortmund ins neue Jahr

Von: APA/dpa

Bayer Leverkusen ist mit einem Sieg ins neue Jahr gestartet. Die Werkself gewann am Freitag in der deutschen Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund mit 3:2. Bereits nach 25 Sekunden traf Natan Tella zum 1:0 für den Doublesieger, Patrik Schick (8., 19.) legte nach. Für Dortmund erzielten Jamie Gittens (12.) und Serhou Guirassy (79./Elfmeter) die Tore. Leverkusen rückte damit bis auf einen Punkt an Tabellenführer Bayern München heran.

Die Münchner gastieren am Samstag in Mönchengladbach. Der krankheitsbedingt arg geschwächte BVB, bei dem der erst kürzlich von einer Wadenverletzung genesene Marcel Sabitzer in der 78. Minute eingetauscht wurde, bleibt vorerst auf Platz sechs, könnte an diesem Wochenende aber aus den internationalen Rängen rutschen.

Tellas Tor sorgte für Bayer-Blitzstart

Tellas Tor war der zweitschnellste Treffer dieser Liga-Saison. Nur Bayerns Jamal Musiala war schneller gewesen. Sieben Minuten später scorte Schick, der zentral vor dem BVB-Tor völlig frei stand. Dortmund gab nicht auf und kam schnell zum Anschluss. Gittens überwand Bayer-Keeper Lukas Hradecky aus naher Distanz. Die Freude darüber währte jedoch nur kurz. Jeremie Frimpong flankte in die Mitte, wo Schick erneut nur einschieben musste. Für den Tschechen war es das elfte Saisontor. Alle Treffer erzielte er in den vergangenen sechs Spielen.

Ohne Florian Wirtz, den Alonso gut eine Stunde auf der Bank ließ, zogen sich die Leverkusener phasenweise weit zurück. Dortmund ließ den Ball zirkulieren, fand aber nur selten Lücken. Im Finish wurde es noch einmal spannend. Schiedsrichter Tobias Stieler entschied nach Ansicht der Videobilder und Foul an Julien Duranville auf Strafstoß für Dortmund, den Guirassy sicher verwandelte. Dortmund drängte nun auf den Ausgleich, konnte sich jedoch nicht mehr entscheidend durchsetzen. Die Partie hatte aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens mit 15 Minuten Verspätung begonnen.