Liga-Unserie von Man City geht auch gegen Everton weiter

Von: apa

Manchester City ist in der englischen Fußball-Premier-League auch am “Boxing Day” nicht auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Dem Meister gelang am Donnerstag im Heimspiel gegen Everton nur ein 1:1 (1:1). Die Elf von Trainer Pep Guardiola hat damit in den letzten neun Ligaspielen nur fünf Punkte geholt bzw. nur einen Sieg geschafft. Seit vier Meisterschaftspartien ist der Club ohne vollen Erfolg.

Bernardo Silva hatte zwar Manchester in Führung gebracht (14.), Iliman Ndiaye gelang aber noch vor der Pause der Ausgleich für die abstiegsbedrohten Gäste (36.). Citys Stürmerstar Erling Haaland scheiterte mit einem Elfmeter (53.) an Everton-Keeper Jordan Pickford. Bei seinem Kopfballtor direkt im Anschluss stand der Norweger im Abseits (53.). Die Guardiola-Truppe bleibt damit außerhalb der Top 4. Der Rückstand auf Tabellenführer Liverpool, der am Abend auf Leicester City trifft, könnte auf 14 Punkte anwachsen.