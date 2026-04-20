Lilli Tagger als 91. gut wie nie platziert

Von: apa

Linz-Viertelfinalistin Lilli Tagger hat sich trotz des Erstrunden-Ausscheidens in Rouen in der neuesten Tennis-Weltrangliste um weitere sechs Ränge verbessert. Die 18-jährige Osttirolerin liegt nun als 91. so gut wie nie zuvor im WTA-Ranking. Tagger, die diese Woche pausiert, spielt nun kommende beim WTA125-Challenger im französischen Saint-Malo und danach startet sie beim WTA-1000-Turnier in Rom in der Qualifikation. Ihr Ticket für den French-Open-Hauptbewerb hat sie ja fix.

Aktuell sind übrigens nur noch zwei Österreicherinnen in den Top 100: Linz-Finalistin Anastasia Potapova rangiert als beste ÖTV-Vertreterin auf Platz 56. Julia Grabher verlor acht Positionen und ist nun 107., während Sinja Kraus als nun 104. wieder näher an die besten 100 gerückt ist. Potapova und Kraus spielen diese Woche in Madrid Qualifikation (mit einem möglichen Zweitrundenduell), Grabher bekommt es in der ersten Hauptbewerbsrunde mit Lokalmatadorin Paula Badosa zu tun.

Ebenfalls in Madrid ist Österreichs Nummer eins der Männer, Sebastian Ofner, am Start. Der dank Absagen ins Feld gerutschte Steirer, der sich im ATP-Ranking auf Platz 83 verbessert hat, trifft in der ersten Runde auf einen Qualifikanten.