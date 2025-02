Liverpool hält Liga-Vorsprung mit 2:1 gegen Wolverhampton

Von: apa

Liverpool hat den Vorsprung an der Tabellenspitze der Premier League mit einem Heimsieg gegen die Wolverhampton Wanderers gehalten. Die “Reds” setzten sich am Sonntag in der 25. Runde mit 2:1 (2:0) durch, wodurch der Abstand in der englischen Fußball-Liga auf Verfolger Arsenal weiter sieben Punkte beträgt. Die “Gunners” hatten bereits am Samstag einen späten 2:0-Auswärtssieg gegen Nachzügler Leicester City gefeiert.

An der Anfield Road brachte Luis Diaz die Mannschaft von Trainer Arne Slot nach einem Konter in Führung (15.). Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Mohamed Salah (37.) eiskalt vom Elfmeterpunkt. Matheus Cunha sorgte mit seinem Tor (67.) für die stärker werdenden Wolves noch für eine spannende Schlussphase. Der Ausgleich wollte Wolverhampton aber nicht mehr gelingen, weshalb die Wölfe weiter zwei Punkte vor der Abstiegszone rangieren.