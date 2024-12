Liverpool nach 1:0 bei Girona in Champions League makellos

Von: apa

Liverpool hält in der Fußball-Champions-League auch nach dem sechsten Spiel der Ligaphase als einziges Team beim Punktemaximum. Die “Reds” taten sich am Dienstag im Auswärtsspiel beim spanischen Club Girona zwar schwer, setzten sich aber trotzdem mit 1:0 durch. Der einzige Treffer fiel aus einem von Mohamed Salah verwandelten Foulelfmeter (63.). Für Girona, das zuletzt auch gegen Sturm Graz mit 0:1 verloren hatte, war es bereits die fünfte Niederlage.

Keine Tore gab es im Duell der beiden Mittelständler Dinamo Zagreb und Celtic Glasgow. Die kroatische Truppe von Ex-Austria-Trainer Nenad Bjelica hält nun bei acht Zählern, die Schotten mit dem Ex-Rapidler Nicolas Kühn in der Offensive haben einen Zähler mehr auf dem Konto.

Liverpool startete von der Papierform als klarer Favorit in die Partie und hatte durch Joe Gomez auch gleich eine Topchance. Girona-Tormann Paulo Gazzaniga konnte seinen Kopfball entschärfen (4.). Die Spanier agierten in der Folge mutig, störten den Gegner früh und konnten das Geschehen offen gestalten. Bei einer Doppelchance haute zuerst Daley Blind aus bester Position am Ball vorbei, den Nachschuss von Alejandro Frances konnte Alisson Becker parieren (12.).

Tormänner blieben im Mittelpunkt

Die beiden Goalies blieben in der Folge im Mittelpunkt. Gazzaniga zeigte bei einem Nunez-Schuss eine Fußabwehr (35.), Becker konnte sich bei einem Asprilla-Abschluss auszeichnen (38.). Wenige Sekunden nach Wiederbeginn scheiterte Arnaut Danjuma wieder an Liverpools Schlussmann, wenig später belohnte sich der Offensivakteur für ein schönes Dribbling nicht (49.). Auf der anderen Seite traf Andy Robertson nicht (59.). Entscheidend war am Ende ein nach VAR-Studium geahndetes Elfmeterfoul von Donny van de Beek an Luis Diaz im Strafraum. Salah täuschte Gazzaniga und verwertete sicher ins Eck.

Für den 32-jährigen Ägypter war es der 16. Treffer im 22. Pflichtspiel der laufenden Saison, er betrieb damit einmal mehr Werbung für eine Vertragsverlängerung über den Sommer hinaus. Liverpool fixierte nach der wetterbedingten Absage des Liga-Derbys bei Everton am Wochenende im 22. Pflichtspiel unter Coach Arne Slot den 19. Sieg. Im Stadion Maksimir von Zagreb gab es demgegenüber wenig Highlights, die Punkteteilung war die logische Folge.