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Mohamed Salah verlässt Liverpool im Sommer

Liverpool-Star Mohamed Salah verlässt Club zum Saisonende

Dienstag, 24. März 2026 | 21:17 Uhr
Mohamed Salah verlässt Liverpool im Sommer
APA/APA/AFP/PAUL ELLIS
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Von: APA/dpa

Nach neun Jahren im Verein verlässt Fußball-Star Mohamed Salah Liverpool. Der 33-jährige Club-Rekordtorschütze in der Premier League geht nach Saisonende, wie der englische Traditionsverein bekanntgab. Beide Seiten einigten sich auf die Auflösung des davor bis 2027 gültigen Vertrags. In der Premier League erzielte Salah für Liverpool die meisten Tore, clubübergreifend ist er mit 191 Treffern hinter Alan Shearer (260), Harry Kane (213) und Wayne Rooney (208) Vierter.

“Dieser Club wird immer mein Zuhause sein”, sagte Salah in einem Video in den sozialen Netzwerken. Und in Richtung Fans: “Ich habe nicht genug Worte für die Unterstützung, die ihr mir während der schönsten Zeit in meiner Karriere gegeben habt.” 2017 war er aus Italien von der AS Roma zu Liverpool gewechselt. “Wir haben Siege gefeiert. Wir haben die wichtigsten Trophäen gewonnen. Und wir haben gemeinsam die schwersten Zeiten durchgestanden”, sagte Salah, der die meisten der Titel unter Coach Jürgen Klopp gesammelt hat.

Champions-League-Sieger, Meister, Cup-Gewinner

In der internen ewigen Torschützenliste von Liverpool für alle Bewerbe steht Salah auf Rang drei mit 255 Treffern in 435 Spielen hinter Roger Hunt (285 Treffer/492 Spiele) und Ian Rush (346/660). Der Ägypter gehört zu den größten Spielern Liverpools. Der zweifache Fußballer des Jahres in Afrika feierte mit Liverpool 2019 den Gewinn der Champions League, 2020 und 2025 zwei englische Meisterschaften sowie den Triumph im FA-Cup und zweimal den Gewinn des Liga-Cups.

In dieser Saison hatte es Streit rund um den Club gegeben, als sich Salah über zu wenig Einsatzzeit echauffiert hatte und nach einer Wutrede gegen den Verein und Trainer Arne Slot zum Champions-League-Spiel bei Inter Mailand aussortiert worden war. Kurz darauf wurde er in der Liga wieder eingesetzt, ehe er mit den Ägyptern beim Afrika Cup antrat.

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