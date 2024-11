Liverpool übernimmt PL-Tabellenführung nach ManCity-Patzer

Von: apa

Der FC Liverpool hat nach einem Patzer des englischen Fußball-Meisters Manchester City die Tabellenführung in der Premier League übernommen. Während die Reds am Samstag ihre Partie in der 10. Runde gegen Brighton & Hove Albion nach 0:1-Pausenrückstand noch zu einem 2:1-Sieg drehten, kassierte ManCity beim 1:2 (0:1) auswärts gegen den AFC Bournemouth die erste Liga-Niederlage. Zuvor hatte sich Arsenal bei Newcastle United mit 0:1 (0:1) geschlagen geben müssen.

Liverpool (25) führt damit zwei Punkte vor Manchester City (23), dahinter folgt zumindest vorübergehend Nottingham Forest (19). Arsenal (18) ist nach dem dritten sieglosen Spiel in Serie nur noch Vierter. Aston Villa (18) bei Tottenham und Chelsea (17) bei Manchester United könnten am Sonntag noch vorbeiziehen.

Liverpool lief an der Anfield Road wenige Tage nach dem Aufeinandertreffen im League Cup, das die Reds in Brighton mit 3:2 gewonnen hatten, einem Rückstand hinterher. Neuzugang Ferdi Kadioglu (14.) hatte die Gäste in Führung gebracht. Nach dem Seitenwechsel drehten Liverpools Stürmer Cody Gakpo (69.) und Mohamed Salah (72.) die Partie zugunsten des Teams von Trainer Arne Slot.

In Bournemouth geriet ManCity bereits in der 9. Minute durch einen Treffer von Antoine Semenyo in Rückstand. Evanilson (64.) erhöhte für die Gastgeber, kurz darauf traf Marcus Tavernier (68.) auch noch die Stange. Der Anschlusstreffer durch Josko Gvardiol (82.) kam zu spät. Nach dem 1:2 im League Cup bei Tottenham Hotspur war es die zweite Pflichtspiel-Niederlage für die Truppe von Pep Guardiola hintereinander.

Für Newcastle erzielte Alexander Isak ein frühes Kopfballtor (12.), das die Elf von Mikel Arteta auf dem Weg zur zweiten Saisonniederlage nicht wettmachen konnte, weil die Durchschlagskraft fehlte. Newcastle beendete hingegen eine Serie von fünf Spielen ohne Sieg.