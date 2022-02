Ljubljana gegen Pustertal einziges Donnerstagsspiel

Bruneck – Im Nachtragsspiel aus der 36. Runde kommt es am Donnerstag zum Aufeinandertreffen zwischen dem HK SZ Olimpija und dem HC Pustertal Wölfe. Ein Sieg im vierten und vorläufig letztem Saisonduell wäre für beide Teams im Kampf um die direkte Playoff-Qualifikation enorm wichtig. Für die Gäste aus Bruneck wird es die zweite Partie binnen 24 Stunden sein. Am Mittwochabend sind sie noch zu Gast in Villach. Zudem kehrt am Mittwoch Bozen aufs Eis zurück und empfängt zuhause Tabellenführer Salzburg.

bet-at-home ICE Hockey League | 17.02.2022:

Do, 17.02.2022, 19.45 Uhr: HK SZ Olimpija – HC Pustertal Wölfe

Referees: OFNER, PIRAGIC, Gatol, Riecken. | >> PPV-LIVESTREAM <<

Zum vierten und vorläufig letzten Mal in dieser Saison trifft am Donnerstag der HK SZ Olimpija auf den HC Pustertal Wölfe. In zwei der drei Saisonduellen behielten die Slowenen, die sich zuletzt wieder in starker Form zeigten, die Oberhand. Nach dem überraschenden 3:2-Auswärtssieg bei Tabellenführer EC Red Bull Salzburg am Sonntag rangen sie am Dienstag auch den amtierenden Meister EC-KAC mit 1:0 in eigener Halle nieder. In der Tabelle liegen die Drachen aktuell auf Platz sechs und somit auf dem letzten direkten Playoff-Platz.

Unmittelbar dahinter folgen die Wölfe aus Bruneck, die vor dem Spiel am Mittwochabend in Villach vier Siege am Stück feierten und dabei den KAC gleich doppelt bezwingen konnten. Die einzige Partie des Abends gibt es LIVE auf live.ice.hockey zu sehen.