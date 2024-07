Lobnig gelingt Aufstieg ins Ruder-Viertelfinale

Von: apa

Die Kärntnerin Magdalena Lobnig ist bei den Olympischen Spielen als Zweite ihres Einer-Vorlaufs souverän in das Viertelfinale am kommenden Dienstag gerudert. Schneller als die Bronzemedaillengewinnerin von 2021 war am Samstag auf der Regattastrecke in Vaires-sur-Marne von ihren vier Konkurrentinnen nur Kara Kohler (USA). Die besten drei kamen direkt ins Viertelfinale. Lobnig war in der Vorbereitung durch eine Bandscheibenverletzung stark beeinträchtigt worden.

“Die Erleichterung ist riesengroß. Es hat alles super funktioniert und hat echt Spaß gemacht. Der Start hat gut funktioniert, auf der Strecke hat es gut gepasst und hinten raus habe ich dann etwas rausgenommen”, sagt die 34-Jährige. Die vorgenommene Trainingsumstellung zeige Wirkung: “Es geht alles in die richtige Richtung und die Veränderungen haben super gegriffen. Ich bin einfach super happy.”