Lovisa: “Wir wollen etwas aufbauen, das dem Verein weiteres Wachstum ermöglicht”

Von: mk

Bozen – Am Freitagvormittag, den 19. Juni fand im Media Point des FCS Centers in Rungg die Pressekonferenz zur Präsentation des neuen Sportdirektors Matteo Lovisa statt. In Anwesenheit zahlreicher Journalistinnen und Journalisten wurde der neue sportliche Verantwortliche der Weißroten – an der Seite von Präsident Gerhard Comper und des technischen Direktors Hannes Fink – den Medien offiziell vorgestellt.

Gerhard Comper, Präsident FC Südtirol erklärte: „Matteo Lovisa ist ein junger, hochkompetenter und bodenständiger Sportdirektor mit klaren Vorstellungen und großer Ambition. Es freut uns sehr, dass er sich trotz verschiedener Angebote namhafter Vereine für unser Projekt entschieden hat. Gemeinsam möchten wir ein neues Kapitel aufschlagen und neue Ziele verfolgen. Diese Ambitionen dürfen jedoch nicht bloß Wunschdenken bleiben, sondern müssen sich durch die Zusammenarbeit aller Beteiligten – auf dem Platz wie im gesamten Verein – konkret widerspiegeln.“

Hannes Fink, technischer Direktor FC Südtirol, betonte: „Zunächst möchte ich Paolo Bravo meinen aufrichtigen Dank aussprechen, der acht Jahre lang mit großer Hingabe und Leidenschaft für den FC Südtirol gearbeitet hat. Für seinen weiteren Weg wünsche ich ihm viel Erfolg. Bei der Suche nach einem neuen Sportdirektor haben wir mehrere Profile bewertet, wobei Matteo Lovisa von Beginn an ganz oben auf unserer Liste stand. Dass er sich trotz zahlreicher Angebote für den FC Südtirol entschieden hat, ist ein klares Signal an alle, die Teil dieses Projekts sind oder es künftig werden wollen. Lovisa hat die Identität und die Werte, die diesen Verein bis hierher getragen haben, von Beginn an perfekt verstanden. Fügt man seine Ideen und seine Arbeitsweise hinzu, bin ich überzeugt, dass wir den FC Südtirol auch in Zukunft nachhaltig weiterentwickeln können.“

Matteo Lovisa sagt selbst: „Bereits bei meinem ersten Gespräch mit dem Präsidenten, dem Verwaltungsrat, dem Geschäftsführer und dem technischen Direktor habe ich großes Vertrauen in meine Fähigkeiten gespürt. Dieses Vertrauen ist für mich von zentraler Bedeutung, um meine Arbeit effizient und mit Klarheit planen zu können. Als neuer Sportdirektor des FC Südtirol bin ich auf der Suche nach Spielern, die hungrig sind, gemeinsam mit dem Verein wachsen wollen und dessen Werte verkörpern. Dabei spreche ich in erster Linie von Demut, Opferbereitschaft und Arbeitsmoral. Ich werde ausschließlich Spieler zum FC Südtirol holen, die diesem Profil entsprechen. Was den Fußball auf dem Platz betrifft, werden wir versuchen, eine etwas andere Idee umzusetzen. Die Mannschaft soll, wenn es die Voraussetzungen zulassen, das Spiel bestimmen und zugleich mit Demut verteidigen. Im ersten Jahr muss unser Ziel darin bestehen, uns in der Tabelle im Vergleich zur abgelaufenen Saison um einen Platz zu verbessern und damit den direkten Klassenerhalt zu sichern. Gleichzeitig wollen wir etwas aufbauen, das es uns in den kommenden Jahren ermöglicht, als Verein weiter zu wachsen.“