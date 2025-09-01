Aktuelle Seite: Home > Sport > Luca Pescollderungg wird von Dorfgemeinschaft geehrt
Zweifacher Spartan-Race-Weltmeister

Luca Pescollderungg wird von Dorfgemeinschaft geehrt

Montag, 01. September 2025 | 15:44 Uhr
2A3A5189-Verbessert-NR© freddy planinschek (Groß)
Freddy Planinschek
Von: mk

La Villa – Luca Pescollderungg aus La Villa hat in diesem Sommer zum zweiten Mal in Folge den Weltmeistertitel im Spartan Race errungen. Sowohl 2024 als auch dieses Jahr triumphierte er in Morzine in Frankreich. Dort meisterte er die Ultra-Strecke in sechs Stunden und 25 Minuten mit 53,5 Kilometern, einem Höhenunterschied von 3.400m und mehr als 60 Hindernissen vor dem Kanadier Ryan Atkins und dem Schweizer Antoine Freymond.

Nach dieser beeindruckenden Leistung und der erneuten Bestätigung seines Weltmeistertitels bereitete ihm seine Dorfgemeinschaft einen gebührenden Empfang. Die Feier hat am Sonntag Abend am Pavillon im Park neben der Skischule in La Villa stattgefunden, wo den ganzen Tag über das Fest zum Kirchtag organisiert wurde.

Bürgermeister Christian Pedevilla, Gemeinderätin Jessica Flöss und der Präsident der Tourismusgenossenschaft Alta Badia Christian Pescollderungg lobten den Lokalathleten für seine außergewöhnliche Leistung und betonten seine Leidenschaft, Ausdauer und Konstanz im Sport. Im Rahmen der Feier wurde ihm zudem eine besondere Auszeichnung mit den Glückwünschen der Gemeinde, der Tourismusgenossenschaft und Movimënt-Skicarosello überreicht. Auch seine Familie, darunter seine Großmutter, war anwesend und konnte die Ehrung ihres Athleten miterleben. Luca Pescollderungg bedankte sich herzlich für die Feierlichkeiten und die kontinuierliche Unterstützung der gesamten Dorfgemeinschaft.

Für heitere Momente sorgten Freunde und Nachbarn, die eine kleine Szene darstellten: eine fiktive Pressekonferenz mit „internationalen Journalisten“, die dem Weltmeister Fragen zu Training, Ernährung und Wettkampfvorbereitungen stellten. Die Feier endete mit einem großen Applaus für den zweifachen Weltmeister und alle haben dann die Möglichkeit gehabt, ihm persönlich zu gratulieren.

Bezirk: Pustertal

